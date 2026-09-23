川習會談到這些內容要注意！國銀：將影響市場風險偏好牽動金價後市

金價近日在4,300美元附近盤整，國銀指出，本周四美、中元首將於白宮舉行年內第二次會談，市場關注關稅休戰能否延長，及後續美伊停火協議是否再度重啟，均將影響市場風險偏好。同時，須觀察美國10年期公債殖利率能否站穩5%關卡，以及美元指數於100點附近走勢與油價變化。

臺銀金市報告指出，金價上周下探至4,234 美元附近後快速反彈，並重新站回5日及10日均線，顯示短線賣壓減弱，惟4,400至4,420美元附近仍面臨20日均線及前波高點壓力，後續能否有效突破仍待觀察。

基本面方面，聯準會雖升息1碼，惟政策不確定性降低，美元指數回落，加上全球黃金ETF持倉量持續增加，均有利金價止跌回穩；惟聯準會利率點陣圖顯示年內仍可能再度升息，且美國10年期公債殖利率再度升至5%附近，提高持有黃金機會成本，限制金價上行空間。

展望本周，臺銀指出，市場將聚焦美國製造業及服務業PMI、耐久財訂單、初領失業救濟金人數等，並留意聯準會官員談話對後續利率路徑指引。另24日美、中兩國元首將於白宮舉行年內第二次會談，市場關注關稅休戰能否延長，及後續美伊停火協議是否再度重啟，均將影響市場風險偏好。此外，須觀察美國10年期公債殖利率能否站穩5%關卡，以及美元指數於100點附近走勢與油價變化。