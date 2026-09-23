最低工資審議明登場 陳培瑜：連10年調漲、照顧基層腳步不會停

勞動部明將召開最低工資審議會，勞動部長洪申翰今說，明年最低工資調升機率高、有機會突破新台幣3萬，但實際調幅仍須由審議會決定。對此，民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜表示，民進黨執政後，已經連續10年調漲最低工資，無論此次最低工資審議結果如何，政府照顧基層勞工的腳步都不會停下來。

陳培瑜指出，民進黨2016年執政後，已連續10年調漲最低工資，從2016年月薪2萬0008元、時薪120元，調升至2026年月薪2萬9500元、時薪196元。且每一次調整最低工資，受惠最多的都是本國勞工。以2026年上路的調升為例，總共247萬名勞工受惠，其中本國勞工就超過208萬人。

陳培瑜說，調整最低工資並不是額外福利，而是許多勞工朋友維持基本生活的重要保障，相信審議會的勞資政學代表將會做出兼顧勞資雙方權益的決定。

陳培瑜強調，無論這次工資審議的結果如何，民進黨政府照顧基層勞工的腳步都不會停下來，包含延長婚假時間、增加育嬰留停與家庭照顧假的彈性、生育補助加碼、擴大勞工法律扶助、加強職災勞工法律與賠償協助，以上措施均已上路推動中，持續照顧勞工朋友的權益。