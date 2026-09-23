詹文男X龔明鑫 無人載具新國力 台灣產業升級的新布局

在地緣政治、供應鏈重組與人工智慧快速發展的交會下，台灣如何把既有製造優勢轉化為下一波產業競爭力，已不只是企業的課題，更攸關國家安全與經濟韌性。經濟部長龔明鑫日前接受數位轉型學院院長詹文男《大師543》專訪，從無人載具產業談到算力、電力與通訊等新世代基礎建設，勾勒台灣未來的產業布局。

龔明鑫指出，烏俄戰爭讓各國重新認識無人機的戰略價值。過去衡量軍事力量，著重人力、坦克、戰機與軍艦；如今無人機已改變作戰型態，且其使用模式與傳統耐久裝備大不相同。以歐洲業者供應烏克蘭的經驗為例，無人機可能在極短時間內耗損，真正重要的已不只是製造一架精密、耐用的設備，而是能否迅速量產、補足零組件並持續供應。

這正是台灣的機會。台灣長期累積的電子製造能力、供應鏈聚落與高效率量產經驗，具備發展無人載具的重要基礎。龔明鑫表示，當全球需求更加重視非紅供應鏈，台灣可在民主供應鏈中扮演關鍵角色；但前提是關鍵零組件與技術不能受制於人。一旦事件發生、外部供應中斷，國內必須保有自行製造的能力，這與疫情期間建立口罩產線的道理相同。

為此，經濟部以市場、技術、生產與場域等面向推動無人載具產業。除整合公務、民生及國防需求，也透過臺灣卓越無人機海外商機聯盟洽接國際訂單，讓國內業者有穩定市場與投資產線的依據。嘉義亞創中心及工研院等場域，則提供研發、試飛與驗證空間，協助廠商加速技術交流與產品成熟。龔明鑫強調，政府的角色不只是提供訂單，更要把市場、技術、供應鏈與驗證機制串連為完整生態系。

無人載具的應用也不侷限於國防。從水利與能源巡檢、農業監測、物流運輸、緊急醫藥配送，到海上漁場觀測與通訊中繼，都可創造新的公共服務與商業模式。龔明鑫以高雄新創的船機協作案例說明，船隻航行至定點後放飛無人機，可結合AI辨識魚群、擴大海域觀測，並成為海上通訊節點；這正是硬體、軟體、通訊與應用服務整合後所產生的新價值。

談及2030年的目標，龔明鑫期許台灣在無人載具領域成為亞洲民主供應鏈中心，同時提升關鍵技術自主能力。他指出，小、中、大型無人機的國產化程度仍有差距，未來除硬體零組件外，軟體、通訊、系統整合及整體解決方案均須加速補強，才能在經濟發展與國家安全之間建立更穩固的支撐。

專訪最後，龔明鑫將視角延伸至AI時代的基礎建設。他表示，過去產業成長仰賴水、電、交通與人才；未來，算力也將成為如同電力般的重要公共基礎。台灣既是全球算力供應鏈的重要一環，更應思考如何以算力、電力與通訊共同支撐百工百業創新，讓科技投資不只帶動單一產業，更轉化為全民生活與整體經濟的長期競爭力。

想深入了解龔明鑫部長如何看待無人載具、非紅供應鏈與AI基礎建設，以及台灣下一階段的產業發展方向，敬請鎖定《大師543》詹文男與龔明鑫的精彩對談。

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