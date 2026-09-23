勞工婚假10月起延長至14天 洪申翰：多6天薪水政府全額補助

為落實賴清德總統「人口對策新戰略」，共同解決國家少子化挑戰，勞動部長洪申翰23日接受廣播節目專訪時提到，10月1日起，勞工婚假將從現行的8天延長至14天，全面比照軍公教人員標準。為減輕企業壓力，勞工多出的6天婚假薪資將由政府編列預算全額補助，雇主無需額外負擔。

洪申翰表示，過去僵硬的職場制度常讓育兒家庭卻步，為給予勞工更多兼顧工作與家庭的彈性，勞動部優先針對不需經立法院修法、僅需修正子法規《勞工請假規則》的「婚假」進行調整。

針對即將於10月1日上路的新制，洪申翰特別說明「過渡期」適用原則：依規定勞工婚假須於3個月內請畢（經雇主同意可展延至一年）。只要在10月1日新制實施時，勞工仍處於法定「請求權時效內」，且尚未請滿原訂8天婚假者，皆可直接適用14天新制，享有增加的假期。

除了婚假，洪申翰指出，勞動部正積極推動《性別平等工作法》與《就業保險法》修法，推出一系列完整的育兒支持配套。

未來規劃將產假由現行8周延長至12周，讓產婦有更充裕的時間恢復母體；為鼓勵父親成為「神隊友」，陪產檢及陪產假也將由現行7天翻倍延長至14天；同時，育嬰留職停薪的適用子女年齡門檻，也計畫從現行的3歲放寬至6歲。

面對假別增加可能引發企業對人事成本的擔憂，洪申翰承諾：「增加的薪資全由政府補助，資方不會有損失。」包含即將上路的6天新增婚假，以及未來修法通過後新增的4周產假、7天陪產假，這段期間勞工的全額薪資，都將由政府編列預算補助，相關經費均已編入114年度政府預算中。

為進一步支持勞工兼顧家庭，勞動部也祭出企業托育誘因。洪申翰表示，未來的修法中將納入新規定：若企業願意在公司內部設置托嬰或托育中心，相關支出將可列為營業費用抵減稅額。

洪申翰強調，協助勞工兼顧育兒，不僅能穩定員工情緒，更能有效幫助企業「留才」，避免許多女性勞工在30多歲時因育兒壓力而被迫離職。勞動部期盼透過政府的資源投入與政策引導，降低勞工結婚與生育的阻礙，並與企業攜手合作，逐步扭轉台灣少子化的危機。