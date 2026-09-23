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油氣免驚！經部：今年底前油氣供應已完成布署 並提前明年第1季採購

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

為因應中東地緣政治變化，經濟部23日表示，持續全面盤點國內油氣儲備、船期調度及價格平穩措施，除確保國內油氣整體存量高於2025年同期，至今年底前油氣供應已完成布署，完全不受歐盟國家冬季搶氣影響，更提前展開2027年1至3月的油氣採購布局。

在國內供應價格方面，經濟部表示，自中東戰事於2月28日發生迄今，我國能源供應以「價穩量足」為努力目標。以運輸用途的柴油為例，媒體報導美國零售價格已創下歷史新高每加侖6.5美元（約為每公升台幣54.4元），而我國透過政府專案平穩措施，中油公司售價僅29.9元，持續維持亞鄰最低價（日本32.6元、韓國42.9元、新加坡101.7元）。同時，政府更已宣布民生用天然氣及桶裝瓦斯價格凍漲至年底，全力維持民生物價穩定。

經濟部於22日再次召開能源應變小組會議，全面盤點國內油氣儲備、船期調度及價格平穩措施。經濟部表示，政府透過尋求替代來源、多元運輸規劃及提高儲槽庫存等作法，審慎面對國際地緣政治升溫帶來之衝擊，除油氣存量均高於2025年同期，至年底前油氣供應更已全面備妥，並積極穩定國內油氣價格。

經濟部呼籲，為穩定國內物價，政府已請台電、中油及相關石油業者等配合穩定汽柴油、天然氣及家用桶裝瓦斯價格政策，緩解對國內民生經濟之影響，並於2026年度追加預算編列1,809.35億元，以補貼業者所吸收的價差。

經濟部強調，為確保我國油氣供應充足，中油公司積極尋求非中東地區之替代來源，透過如船對船在海峽外轉運油品等多元靈活方式因應，以及將油氣儲槽維持高庫存水位，除確保國內油氣整體存量高於2025年同期，至年底前油氣供應已完成布署，完全不受歐盟國家冬季搶氣影響，更提前展開2027年1至3月的油氣採購布局。

經濟部強調，為穩定國內油氣供應及價格，政府持續透過進口來源多元分散策略，預先備妥應變備援方案，並提前布局2027年第1季油氣採購，以強化我國油氣供應韌性。經濟部也再次懇請各界支持政府追加預算以穩定民生，全力確保國內油氣供應無虞。

柴油 中東 地緣政治

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