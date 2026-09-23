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洪申翰：最低工資月薪破3萬、時薪破200元機會高

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
昨傍晚剛從中國南京返台的勞動部長洪申翰，今早接受廣播節目專訪。圖／取自「POP撞新聞」直播
昨傍晚剛從中國南京返台的勞動部長洪申翰，今早接受廣播節目專訪。圖／取自「POP撞新聞」直播

2027年度最低工資有望迎來「連11漲」。勞動部將於24日召開「最低工資審議會」，勞動部長洪申翰23日接受媒體專訪時表示，明年度最低工資調升的機率非常高；依照目前的調幅推算，月薪突破3萬元、時薪突破200元大關「機會很高」。最終結果將於會議結束後，由勞動部對外正式宣布。

目前國內最低工資為月薪29,500元、時薪196元。針對明年的調薪幅度，洪申翰指出，主計總處預估明年消費者物價指數（CPI）年增率達2%以上，存在通膨預期。物價上漲對相對低薪勞工的衝擊遠大於高薪族群，因為生活必需開銷占其可支配所得的比例較高。

洪申翰強調，在經過近幾個月的意見蒐集後，考量今年台灣整體經濟成長率表現亮眼，目前尚未聽到任何一方反對調漲，資方也同意調升的基本方向。當被主持人問及月薪是否會破3萬、時薪破200元時，洪申翰明確表示：「把各方預期的調幅算進去，破3萬與破200元的機會是非常高的。」

儘管對「調漲」有共識，但幅度仍有差距。目前勞方期盼能大幅調升7.77%，以確保勞工能維持有尊嚴的基本生活；而資方則提出3%的調幅，理由是雖然國內整體GDP成長高，但多仰賴科技業與金融業帶動，傳統產業與服務業並未享有同等的經濟紅利，無法完全比照辦理。

對此，身為審議會主席的洪申翰重申，勞動部在此次會議中「沒有預設版本」，不會強勢主導。他強調，審議會絕非單純將勞資雙方提出的數字「相加除以二」那麼簡單，而是要求勞、資、政、學共21位委員，必須提出具體的數據與理據，進行理性的對話與辯證。

洪申翰說明，隨《最低工資法》於立法院通過後，最低工資的決定已具備明確的法制作業程序，明定每年第3季結束前須召開審議會，決定隔年1月1日起實施的法定最低工資。

針對明日即將展開的勞資角力，洪申翰表示，早年審議會確實曾因僵持不下而挑燈夜戰，但近年在法制化程序下，雙方多能理性表達訴求。勞動部作為主席，將盡力收斂各方意見，他有信心能促成一個讓各界「雖不滿意但可接受」的數字與配套方案。

洪申翰 最低工資 時薪

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