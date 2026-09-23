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8月外銷訂單飆破千億美元 寫下連19紅！全年挑戰1.1兆美元

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
AI供應鏈動能超強勁，外銷訂單首度衝上千億美元。 聯合報系資料照
AI供應鏈動能超強勁，外銷訂單首度衝上千億美元。 聯合報系資料照

AI供應鏈動能超強勁，外銷訂單首度衝上千億美元。經濟部昨（22）日發布8月外銷訂單達1,029.6億美元，創歷年單月新高，優於預期，年增71.4%，為連19紅。經濟部預估，全年外銷訂單金額有望挑戰1.1兆美元，寫下新里程碑。

經濟部統計處長黃偉傑表示，AI供應鏈訂單價量齊揚，看好到今年底，每個月接單都會超過千億美元，預估9月接單金額達1,060億美元至1,091億美元，年增50.7%至55.1%；第3季訂單估3,069億美元至3,100億美元，年增60.7%至62.4%；前九月外銷訂單金額估8,110億美元以上，年增約55%。

經濟部統計，去年全年外銷訂單金額7,437.3億美元；今年截至8月，接單金額已達7,049.9億美元，年增55%，預估至9月底接單金額將超過去年全年。黃偉傑表示，今年全年訂單金額不僅將破兆美元，很高機率能挑戰1.1兆美元，創歷年新高。

經濟部原預期9月接單才會達到千億美元，8月意外提前達陣，黃偉傑分析，除AI伺服器訂單超乎預期，AI晶片除了GPU，雲端服務供應商（CSP）現也自行研發晶片，特殊應用積體電路（ASIC）發展下，IC設計訂單亦優於預期。

至於國際品牌大廠發表新款手機，是否帶動台廠備貨潮？黃偉傑分析，這次品牌大廠推出新機種時序不同，出貨程序也不同，並且調高售價，目前尚難評估手機新品帶動訂單情況。

經濟部統計，8月資訊通信產品訂單金額342.1億美元，創歷年單月次高，年增100.5%，主因AI及雲端產業持續擴展，激勵伺服器、網通產品及工業電腦等需求上升，加上手機接單成長。

8月電子產品接單457.5億美元，創歷年單月新高，年增83.9%，亦受惠AI發展，帶動IC製造、晶片通路、IC設計、記憶體等接單增加。

展望未來，經濟部表示，因AI及新興科技應用蓬勃發展，各國推動AI基礎建設，雲端業者提高資本支出，加上台灣半導體及伺服器供應鏈居全球核心地位，皆有助外銷訂單接單動能成長。

經濟部 供應鏈 外銷訂單

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