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跨行金流、勾結詐團 銀行內控藏死角

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

今年以來台股指數頻創新高，投資台股成全民運動，許多銀行也對於行員挪用客戶資金的可能性更為敏感，一家大型銀行主管指出，觀察先前被裁罰的理專挪用客戶資產案，都與理專炒作期貨失利、資金調度不過來有關，因此會將這類投資「作太大」的理專列入注意名單，同時加強抽查頻率；此外，多家大型銀行已對行員祭出類似洗錢防制的監控，清查行員的每筆金流合理與否。

一家大型銀行高層說，會從債務及資產去了解理專的金流。至於如何掌握理專投資金額，會向證交所及櫃買中心申請下載理專在所有券商的下單帳戶，前提是要經過理專同意。銀行這麼做的理由是避免理專的個人交易超過能力範圍，成為日後舞弊的導火線。銀行高層表示，經過理專同意後會定期調閱聯徵中心資料，若信用卡、信貸等未按時還本繳息，也會被列入觀察名單。但這位高層坦言，銀行再怎麼防範仍有「死角」。例如行員與客戶往來金流透過其他銀行帳戶進行，銀行就無法掌握「跨行金流」；此外，若向地下錢莊借錢也查不到。

至於授信業務監控，另一家大型銀行高層指出，如今行員被要求不可和客戶有私下資金往來。對於行員與詐團勾結詐貸，這位高層說，要查到這種集團式、系統式的犯罪難度更高。

台股 監控 詐團 銀行 詐騙集團

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