出口熱企業擴大投資 銀行資本支出貸款暴增

出口暢旺帶動企業擴大投資，資金需求同步升溫。中央銀行昨公布八月五大銀行新承做放款統計，其中資本支出貸款金額衝上一二一八億元，較七月大增二八四億元、月增逾三成，更創下二○二二年一月以來、近四年八個月新高。

台銀等五大銀行的資本支出貸款和去年同期的六六六億元相比，更增逾八成。央行經研處行務委員劉淑敏表示，近期出口表現暢旺，企業整體資金需求明顯升高，尤其包括購置機械設備、土地及廠房等，都是企業實際需求，更推升資本支出貸款。值得注意的是，這波資金需求並非只有大型企業，中小微企業放款也明顯增加，央行觀察，目前並沒有出現大型企業排擠中小企業融資的現象。

拉長時間來看，二○二一年十二月資本支出貸款高達一二七八億元，之後單月從未超過一千兩百億元。大型行庫主管指出，「產業資金需求真的很旺，尤其是ＡＩ相關企業」，除了擴大原有廠房產線外，還有不少是準備海外建廠需求。

不只資本支出貸款，企業短期營運資金需求也同步升高。八月五大銀行新承做周轉金貸款達一兆五五三億元，較七月九八六四億元增近七百億元。劉淑敏說，周轉金放款增加同樣反映企業資金需求熱絡，今年前八月累計周轉金貸款達七兆三八一六億元。

資本支出貸款雖大增，利率卻逆勢下降。八月資本支出貸款平均利率從七月的百分之二點五一九降至百分之二點四三五，下滑○點○八四個百分點，是主要貸款類別中唯一利率下降者；銀行主管指出，比較大的融資需求都是半導體或電子相關產業，利率上「相對比較漂亮」。

央行公布七月數據時，資本支出貸款就已增至九三三億元。銀行主管說，今年下半年企業的需求開始增溫，也包括部分傳統產業，預計ＡＩ帶動的出口動能若持續下去，企業擴張營運的資金需求仍會增長。