AI狂潮！8月外銷訂單 創千億美元新高

ＡＩ狂潮持續加熱台灣接單，經濟部昨發布八月外銷訂單統計，單月首度突破千億美元大關，以一○二九點六億美元創歷年單月新高，表現超乎預期。經濟部預估，今年外銷訂單金額有機會挑戰一點一兆美元，寫下新的里程碑。

經濟部統計處長黃偉傑指出，八月外銷訂單除了受惠於ＡＩ供應鏈的拉動外，更迎來一波意料之外的成長動能，即美國雲端服務供應商ＣＳＰ大廠加速發展自研ＡＩ晶片，而國內各大ＩＣ設計廠成功切入ＡＳＩＣ（專用積體電路）自研晶片供應鏈，大舉推升ＩＣ設計的接單動能，連帶使得外銷訂單表現超乎預期。

至於蘋果新機帶來的拉貨潮，黃偉傑說，因新產品組合和去年不大相同，暫時看不出來對外銷訂單的影響是好或壞，目前仍認為ＡＩ供應鏈景氣是推升外銷訂單成長的主要動力。

廠商預期九月外銷訂單金額將較八月增加，統計處預估九月接單規模將達一○六○億至一○九一億美元、年增百分之五十點七至五十五點一，且九至十二月每月維持千億美元以上的機會很高，「務實估計」全年外銷訂單將挑戰一點一兆美元。

美國是台灣最大接單來源，八月接單金額高達四二一點三億美元，以電子產品及資訊通信為大宗，中央大學經濟系教授吳大任表示，美國現在面臨高通膨及高利率壓力，若民眾消費意願因此而受到影響，並導致美國企業在ＡＩ投資無法獲得營收的支持，進而收斂ＡＩ投資後，將進一步衝擊台灣的外銷接單表現。

觀察貨品別，新興科技應用浪潮推動相關科技產品需求維持高檔，八月資訊通信及電子產品接單分別年增百分之一百點五及百分之八十三點九；光學器材則因面板需求持續低檔，接單年減百分之五。

傳統貨品部分，半導體業者持續擴增資本支出、ＡＩ供應鏈需求不墜，挹注機械、基本金屬八月接單年增百分之廿八點三、廿六點八；化學品及塑橡膠年增百分之十五點四、六點七。與ＡＩ供應鏈沒有聯結的產品，成長相對有限。

吳大任指出，台灣這類傳產貨品的出口正遭遇貿易上的不公平，政府應做更多努力。現在傳產貨品出口到美國，相較於競爭國家是較具優勢的，因為台美之間有簽署ＡＲＴ；但是台灣並未加入ＲＣＥＰ及ＣＰＴＰＰ，這是亞太地區最重要的兩大區域自由貿易協定，台灣不是會員國，產品外銷無法享有低關稅或零關稅，使得台灣產品出口到這些市場會面臨較大的競爭，政府應該積極與其他國家洽簽自貿協定，為傳產貨品爭取更多公平競爭的機會。