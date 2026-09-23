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年增88%！8月對美接單421億美元創高 訂單動能持續看升

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
今年8月外銷訂單首度跨越千億美元大關，刷新單月紀錄。其中，美國訂單也隨之創單月新高，8月自美接單421.3億美元，年增88.9%，增幅與7月相同，都是歷年單月最大增幅。AI示意圖。 路透
今年8月外銷訂單首度跨越千億美元大關，刷新單月紀錄。其中，美國訂單也隨之創單月新高，8月自美接單421.3億美元，年增88.9%，增幅與7月相同，都是歷年單月最大增幅。AI示意圖。 路透

今年8月外銷訂單首度跨越千億美元大關，刷新單月紀錄。其中，美國訂單也隨之創單月新高，8月自美接單421.3億美元，年增88.9%，增幅與7月相同，都是歷年單月最大增幅。

經濟部統計處長黃偉傑昨（22）日表示，美國接單還會再繼續創新高。

黃偉傑表示，美國訂單中，43.8%為電子產品，42.5%為資訊通信產品。其中，資訊通信產品增加118.5億美元、增195.3%較多，主要反映AI伺服器需求；另外，因國際大廠對IC製造、IC設計等特殊晶片需求增加，為電子產品訂單增添動能。

經濟部統計，8月外銷訂單海外生產比為45.7%，較去年同期上升2.3個百分點，主因是高海外生產比的資訊通信產品接單金額增加所致。經濟部預估，今年全年海外生產比將會呈些微提高。

外界關切台廠陸續赴美投資，是否會改變海外生產比？對此，黃偉傑表示，隨著AI供應鏈在全球進行布局，未來海外生產比會再提高，惟這波與1990年代台廠外移到中國大陸有所不同。

他分析，此次AI供應鏈是國內、海外都同步生產。因此，AI供應鏈往海外布局的同時，國內產能也會持續增加，處於「健康狀態」。

經濟部統計，8月東協訂單183.5億美元，創歷年單月新高，年增70.5%，以電子產品增加55.6億美元、增144.5%較多。

黃偉傑表示，東協訂單成長有很大一部分是來自台廠供應鏈轉移，例如過去是東協和中國大陸進出口往來，現在則改為台灣與東協貿易；另外，現在也看到有部分美國大客戶，是透過東協下訂單。

至於中國大陸及香港，現為我第三接單來源國。8月訂單163.9億美元，創歷年同月新高，年增47.7%，以電子產品增加46.9億美元、或增75.7%較多。

8月自歐洲接單109.6億美元，年增58.2%，以資訊通信產品增加32.2億美元、年增95.8%較多。

8月自日本接單44.3億美元，年增41.1%，以電子產品增4.5億美元、年增46.5%，其他（遊戲機等）增3.2億美元、年增60.7%較多。

對美 伺服器 經濟部 外銷訂單

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