AI熱！五大銀行新放款衝高 前八月承作額衝上8.5兆

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
五大銀行今年前八月新承作放款累計達8.54兆元，創歷史同期新高。聯合報系資料照
五大銀行今年前八月新承作放款累計達8.54兆元，創歷史同期新高。聯合報系資料照

中央銀行昨（22）日公布，臺銀、合庫銀、一銀、華銀及土銀等五大銀行，今年前八月新承作放款累計達8.54兆元，創歷史同期新高；其中，資本支出貸款累計6,530億元，同樣創同期新高，顯示AI相關產業投資及企業擴產需求持續推升資金需求。

央行經研處行務委員劉淑敏表示，今年企業實質投資的資金需求相當強勁，使五大銀行前八月新承作放款及資本支出貸款雙創歷史新高。至於周轉金貸款累計7.38兆元，僅次於2023年前八月的7.45兆元高點。

劉淑敏指出，2023年主要受到疫情後需求釋放及轉單效應等因素帶動，企業周轉金需求明顯爆發；今年則反映企業實質投資動能強勁。

從8月看，五大銀行新承作放款加權平均利率2.187%，較7月2.167%上升0.02個百分點，主要原因除了資本支出貸款利率下滑外，其餘各類貸款利率均走高。

其中，8月資本支出貸款利率降至2.435%，較7月下滑8.4個基本點，主要是當月承作對象以體質優良的大型公民營企業為主，拉低整體平均利率；單月資本支出貸款金額則達1,218.3億元，創2022年1月以來新高，反映企業擴充產能及投資設備的資金需求持續增加。

周轉金方面，8月五大銀行新承作周轉金平均利率為2.147%，較7月上升2.5個基本點。劉淑敏指出，近期企業資金需求旺盛，加上股市周轉金需求同步增加，銀行也會依自身資金狀況調整授信利率，因此周轉金貸款利率呈現上揚。

房市資金需求則相對降溫。8月五大銀行新增購屋貸款金額降至571.7億元，月減119.4億元，平均利率小幅升至2.321%。劉淑敏分析，主要受到農曆7月民俗月，及8月六都建物買賣移轉棟數月減23.3%影響。

不過，房價仍呈明顯區域差異，大台北地區因土地供給相對有限，8月房價指數仍月增0.25%、年增5.24%。值得注意的是，8月新增購屋貸款中，新青安占比降至41.88%，寫2025年11月以來新低；隨新青安占比下降，整體新增購屋貸款平均利率也受影響而升至2.321%。

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