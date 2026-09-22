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輸歐鋼品配額爭議 鋼鐵公會：異常申請將查合約真實性

中央社／ 台北22日電

針對輸歐盟鋼品出口配額核配爭議，台灣鋼鐵工業同業公會表示，若自由申請配額案件顯著超過廠商歷年輸歐實績或是有其他異常情形，將再確認合約真實性及實際接單狀況；若當日總申請量超過剩餘自由申請配額，則依各合格廠商申請量占比核配。

鋼鐵公會今天晚間針對近日媒體報導歐盟鋼鐵關稅配額管理及自由申請配額核配事宜發布說明指出，公會受經濟部國際貿易署委託，辦理輸往歐盟鋼鐵產品簽發放行前原產地證明書及加工證明書業務，審核依主管機關管理辦法及作業規範辦理，並遵守公平、公正及保密原則。

鋼鐵公會表示，廠商及貿易商獲配的出口實績配額比例，是由貿易署按照各廠商2022年至2024年平均出口量比例計算及分配後提供公會；至於歐盟新關稅配額措施下的配額比例，也是由貿易署核定，公會並未自行決定或調整。

針對自由申請配額，鋼鐵公會指出，設立目的是協助過往沒有出口實績配額的新進鋼鐵製造商、出口實績配額較少的廠商（含貿易商），或是因應實際交易需求，提高國家配額使用效率，有機會爭取歐盟訂單，維護整體額度使用及產業權益最大化。

公會表示，申請自由配額的廠商或貿易商，須符合「出口實績配額已使用完畢」或「獲配額度不足以履行單一交易」等資格；未獲出口實績配額者，則僅限鋼鐵製造業者可免實績提出申請。申請時須檢附申請書，以及與歐盟客戶簽訂的正式交易合約。

公會指出，審查交易合約時，會核對合約簽訂日是否早於申請日、送貨目的地是否為歐盟地區、預定出貨日是否在申請日後3個月內，以及產品品項是否符合申請類別；若申請量顯著超過歷年輸歐實績或有其他異常情形，還會再向申請廠商確認合約真實性及實際接單狀況，確認後才納入當日核配計算。

至於自由申請配額如何分配，公會表示，每一工作日收件截止後，如果當天總申請量大於剩餘自由申請配額，將依各合格廠商申請量占當日合格總申請量的比例核配，完成後登錄貿易署線上配額管理系統。

公會表示，個別業者登入系統後，只能查詢自家公司獲配額度及產品類別整體總額度，無法查詢其他業者申請、獲配、放棄或轉讓額度；除依法令規定或主管機關要求外，也不對外揭露個別業者交易合約、獲配額度及業務數據等資訊。

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