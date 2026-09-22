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經部籲支持追加預算穩定民生 至年底前油氣供應無虞

中央社／ 台北22日電
經濟部表示，政府備妥年底前油氣供應，積極穩定油氣價。聯合報系資料照
經濟部表示，政府備妥年底前油氣供應，積極穩定油氣價。聯合報系資料照

因應紅海局勢升溫，經濟部今天召開能源應變小組會議盤點國內油氣儲備。經濟部表示，政府備妥年底前油氣供應，積極穩定油氣價，呼籲各界支持政府提出的追加預算，以發揮平抑物價效益並強化國家能源安全韌性。

經濟部今天透過新聞稿表示，自中東戰事發生迄今，台灣能源供應以價穩量足作為努力目標。以運輸用途的柴油為例，媒體報導美國零售價格已創下歷史新高為每公升新台幣54.4元，台灣透過政府專案平穩措施，中油售價僅29.9元，日本為32.6元、韓國是42.9元、新加坡是101.7元，台灣維持亞鄰最低價。同時，政府已宣布民生用天然氣及桶裝瓦斯價格凍漲至年底，全力維持民生物價穩定。

經濟部說明，為確保台灣油氣供應充足，中油積極尋求非中東地區的替代來源，透過如船對船在海峽外轉運油品等多元方式因應，以及將油氣儲槽維持高庫存水位，除確保國內油氣整體存量高於去年同期，至年底前油氣供應已完成部署，完全不受歐盟國家冬季搶氣影響，更提前展開明年1至3月的油氣採購布局。

經濟部指出，為穩定國內物價，政府已請台電、中油及相關石油業者等配合穩定汽柴油、天然氣及家用桶裝瓦斯價格政策，緩解對國內民生經濟的影響，並於115年度追加預算編列1809.35億元，以補貼業者吸收的價差。經濟部再次懇請各界支持政府追加預算以穩定民生，全力確保國內油氣供應無虞。

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