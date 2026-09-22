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畢業季效應延續 8月失業率3.41%創近一年新高

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
失業率示意圖。圖／AI生成
失業率示意圖。圖／AI生成

畢業季求職效應延續，8月失業率再度走升。主計總處22日公布8月就業失業統計，失業率為3.41%，寫下近一年新高；不過，經季節調整後失業率反而降至3.32%，較上月下降0.01個百分點，顯示這波失業率上升主要仍是畢業季帶來的季節性因素。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，8月失業人數及失業率都呈現季節性上升，但排除季節因素後，季調失業率不升反降，加上勞參率持續提高，從相關指標觀察，目前整體就業市場仍屬穩定。

若拉長時間觀察，8月失業率仍寫下2001年以來、26年同月最低，顯示失業情勢仍處相對低檔。另一方面，8月勞參率升至59.69%，寫下1995年以來、32年同月最高。

譚文玲表示，勞參率提高，代表投入勞動市場的人數及占比都在增加，屬於正向現象。也說明近年政府持續推動女性及中高齡者就業，鼓勵更多人口投入或留在勞動市場，相關政策已有效果。

展望9月，譚文玲指出，隨應屆畢業生陸續找到工作，加上暑期工讀學生返回校園，季節性因素可望淡化，預期9月失業率將較8月下降；至於降幅以及可能回到何種水準，目前仍難評估，後續將持續觀察。

不過，若與鄰近國家比較，台灣失業率仍相對偏高。日本7月季調後失業率為2.4%，南韓8月為2.7%，均低於台灣8月的3.32%。

譚文玲分析，各國勞動市場結構不同，日本及南韓部分工時等非典型就業較為普遍，可能是兩國失業率相對較低的原因之一。依2025年統計，日本非典型工作者占全體受僱者36.5%，南韓占38.2%，台灣則僅7.6%、約71.7萬人，差距相當明顯。

譚文玲表示，最新2026年「人力運用調查統計結果」預計下月公布，屆時可進一步觀察相關結構是否出現變化。

8月就業人數為1,165.5萬人，較上月增加4,000人、較上年同月增加1.4萬人。其中，服務業就業人數714.2萬人，月增4,000人；工業404.1萬人，則較上月減少2,000人。

觀察勞動力低度運用情形，8月工時不足就業者為11.9萬人，較上月減少3,000人；4周失業者為41.8萬人，月增2,000人；潛在勞動力則為12.6萬人，月減2,000人。

失業率 失業 主計總處

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