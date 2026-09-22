快訊

外資買超447億元…ABF四雄全獲青睞 買氣竟不如這檔PCB ETF

國際油價翻黑！伊朗擬7天內重啟荷莫茲海峽 但有前提

泰女遭男友殺害藏台中冰櫃 家屬無力赴台、盼政府協助後事

聽新聞
0:00 / 0:00

AI 供應鏈超強！8月外銷訂單1,029億美元、年增71.4% 連19紅

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

AI供應鏈超強勁，訂單超乎預期。經濟部22日發布8月外銷訂單1,029.6億美元，提前達到單月破千億美元的歷史紀錄，創歷年單月新高，年增71.4%，為連19個月呈正成長走勢。

經濟部統計處長黃偉傑表示，AI供應鏈訂單價量齊揚，預估到今年底，月月接單都會超過千億美元，9月接單金額達1,060億至1,091億美元，年增50.7%至55.1%。

截至今年前八月，我國接單金額達7,049.9億美元，年增55%。他表示，至今年9月底我國接單金額將會超過去年全年接單，預估全年接單金額將會挑戰1.1兆美元，將創歷年新高。

黃偉傑分析，8月接單金額創歷年單月新高，除了AI伺服器訂單強強滾，超乎預期之外，美國雲端大廠開始自行研發晶片，帶動IC設計訂單增加。

至於手機消費新品是否帶動備貨潮？黃偉傑表示，這次品牌大廠推出新機種時序不同，並且調高售價，因此目前尚難評估手機新品帶動訂單。

經濟部表示，因AI及新興科技應用蓬勃發展，各國推動AI基礎建設，雲端業者提高資本支出，加上我國半導體及伺服器供應鏈居全球核心地位，皆有助於我國外銷訂單接單動能成長。

經濟部 供應鏈 外銷訂單

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

突破新境界 8月外銷訂單1029億美元

亞馬遜砸2,500億元大買AI備援發電機 帶旺所羅門

00891搭上ASIC爆發潮！創意衝7150元再創新高 AI下一波看先進封裝、測試

0056規模突破8,000億元大關 再創高股息ETF新猷

相關新聞

畢業季效應延續 8月失業率3.41%創近一年新高

畢業季求職效應延續，8月失業率再度走升。主計總處22日公布8月就業失業統計，失業率為3.41%，寫下近一年新高；不過，經季節調整後失業率反而降至3.32%，較上月下降0.01個百分點，顯示這波失業率上升主要仍是畢業季帶來的季節性因素。

畢業生求職影響 8月失業率3.41%連3月走升

主計總處今天公布8月失業率為3.41%，月增0.02個百分點，連3個月走揚；經季節調整後失業率為3.32%，月減0.01...

最低工資24日將揭曉 勞團喊漲7.77%、月薪31,792元

勞動部將於24日召開最低工資審議會，全國產業總工會與台北市產業總工會、全國金融業工會聯合總會22日發布聲明，審議會當天將於會前強力訴求，堅持最低工資調幅必須達到7.77%，月薪調升至31,792元、時薪調升至211元。

突破新境界 8月外銷訂單1029億美元

AI狂潮繼續加持！經濟部22日發布8月外銷訂單金額1029.6億元，不僅再創新高記錄，也是史上首次單月突破1000億美元，預估累計至9月，即可突破去年全年總金額紀錄。

應外送專法 foodpanda新增外送員職災保險、三面向強化外送安全

foodpanda 22日宣布，強化保障外送員權益，落實「守護機車安全」與「延續停讓文化」的主軸，2026年道路安全與保險相關資源投入累計已逾30億元，今年因應《外送員權益保障及外送平台管理法》專法上路，foodpanda在既有安全資源投入基礎上，進一步從安全教育體系化到裝備支持，新增投保職災保險，展現foodpanda持續攜手政府與外送員，共同打造安全外送環境的決心。

AI 供應鏈超強！8月外銷訂單1,029億美元、年增71.4% 連19紅

AI供應鏈超強勁，訂單超乎預期。經濟部22日發布8月外銷訂單1,029.6億美元，提前達到單月破千億美元的歷史紀錄，創歷年單月新高，年增71.4%，為連19個月呈正成長走勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。