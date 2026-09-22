AI 供應鏈超強！8月外銷訂單1,029億美元、年增71.4% 連19紅

AI供應鏈超強勁，訂單超乎預期。經濟部22日發布8月外銷訂單1,029.6億美元，提前達到單月破千億美元的歷史紀錄，創歷年單月新高，年增71.4%，為連19個月呈正成長走勢。

經濟部統計處長黃偉傑表示，AI供應鏈訂單價量齊揚，預估到今年底，月月接單都會超過千億美元，9月接單金額達1,060億至1,091億美元，年增50.7%至55.1%。

截至今年前八月，我國接單金額達7,049.9億美元，年增55%。他表示，至今年9月底我國接單金額將會超過去年全年接單，預估全年接單金額將會挑戰1.1兆美元，將創歷年新高。

黃偉傑分析，8月接單金額創歷年單月新高，除了AI伺服器訂單強強滾，超乎預期之外，美國雲端大廠開始自行研發晶片，帶動IC設計訂單增加。

至於手機消費新品是否帶動備貨潮？黃偉傑表示，這次品牌大廠推出新機種時序不同，並且調高售價，因此目前尚難評估手機新品帶動訂單。

經濟部表示，因AI及新興科技應用蓬勃發展，各國推動AI基礎建設，雲端業者提高資本支出，加上我國半導體及伺服器供應鏈居全球核心地位，皆有助於我國外銷訂單接單動能成長。