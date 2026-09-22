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財部：違法攜帶電子煙入境 將加重處罰

中央社／ 台北22日電

為提高嚇阻不法效果，財政部發布修正新規，增訂電子煙等類菸品或其組合元件排除適用進口貨物完稅價格未逾新台幣5000元免罰規定，同時宣布將賦予較高裁罰倍數，以打擊私運、收買及逃避管制等不法行為。

財政部今天發布修正「海關緝私案件減免處罰標準」第4條，增訂類菸品或其組合元件排除適用進口貨物完稅價格（出口貨物離岸價格）未逾5000元免處罰鍰規定。

財政部關務署副署長趙台安今天於例行記者會說明，類菸品或其組合元件已遭濫用為新興毒品的吸食工具，對社會治安造成高度威脅。

根據關務署統計，去年海關共查獲電子煙案1346件，包括12萬支電子煙本體，與3.3萬件電子煙煙油、煙彈；今年前8月則查獲726件，包含3.5萬支電子煙本體，以及4萬件電子煙煙油、煙彈。

趙台安表示，海關為配合行政院阻絕新興電子煙氾濫的政策目標，增訂類菸品或其組合元件排除適用進口貨物完稅價格未超過5000元免處罰鍰規定。

趙台安表示，同時將研擬於「緝私案件裁罰金額或倍數參考表」增訂涉案貨物為類菸品或其組合元件的違章情形，賦予較高的裁罰金額或倍數，以打擊這類貨物相關私運、收買及逃避管制等不法行為。

官員說明，類菸品或其組合元件違章情形的裁罰倍數將高於毒品或槍械、子彈、事業用爆炸物以外的一般管制物品，舉例來說，若違反海關緝私條例第36條私運貨物規定，將處貨價1.5倍罰鍰；若涉及第37條虛報等情事，亦處貨價1.5倍罰鍰。

若旅客出入國境違規攜帶類菸品或其組合元件，官員說明，依海關緝私條例將沒入其貨物；在實務作法上，將移送給戶籍地地方政府衛生局，依菸害防制法最低可處5萬元罰鍰。

關務署強調，海關將持續嚴格把關非法類菸品或其組合元件入境，並運用官方網站、社群媒體及入境大廳置放告示牌等方式多元宣導，提醒民眾注意。籲請民眾切勿因自用、餽贈或代購而違法購買或攜帶這類貨物入境，以免因違規遭受重罰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

電子煙 財政部 海關

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