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突破新境界 8月外銷訂單1029億美元
AI狂潮繼續加持！經濟部22日發布8月外銷訂單金額1029.6億元，不僅再創新高記錄，也是史上首次單月突破1000億美元，預估累計至9月，即可突破去年全年總金額紀錄。
經濟部預估，9月為外銷訂單金額為1060～1091億美元，年都年增率50.7％～55.1％，第3季外銷訂單金額為3069億～3100億美元，年增60.7％～62.4％。
8月外銷訂單1029.6億美元，較上月增5.1%，較上年同月增71.4%，主因AI、高效能運算及雲端服務等應用迅速擴張，相關供應鏈需求居高不下，加上國際原物料價格上漲，致整體接單續揚。
按貨品別觀察，新興科技應用浪潮推動下，相關科技產品需求維持高檔，8月資訊通信及電子產品接單分別年增100.5%、83.9%；光學器材因面板需求續居低檔，8月接單年減5.0%。
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