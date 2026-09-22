快訊

外資買超447億元…ABF四雄全獲青睞 買氣竟不如這檔PCB ETF

國際油價翻黑！伊朗擬7天內重啟荷莫茲海峽 但有前提

泰女遭男友殺害藏台中冰櫃 家屬無力赴台、盼政府協助後事

聽新聞
0:00 / 0:00

突破新境界 8月外銷訂單1029億美元

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
AI需求熱，持續推升外銷訂單成長。聯合報系資料照
AI需求熱，持續推升外銷訂單成長。聯合報系資料照

AI狂潮繼續加持！經濟部22日發布8月外銷訂單金額1029.6億元，不僅再創新高記錄，也是史上首次單月突破1000億美元，預估累計至9月，即可突破去年全年總金額紀錄。

經濟部預估，9月為外銷訂單金額為1060～1091億美元，年都年增率50.7％～55.1％，第3季外銷訂單金額為3069億～3100億美元，年增60.7％～62.4％。

8月外銷訂單1029.6億美元，較上月增5.1%，較上年同月增71.4%，主因AI、高效能運算及雲端服務等應用迅速擴張，相關供應鏈需求居高不下，加上國際原物料價格上漲，致整體接單續揚。

按貨品別觀察，新興科技應用浪潮推動下，相關科技產品需求維持高檔，8月資訊通信及電子產品接單分別年增100.5%、83.9%；光學器材因面板需求續居低檔，8月接單年減5.0%。

經濟部 外銷訂單 價格

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

0056規模突破8,000億元大關 再創高股息ETF新猷

三大境外金融中心前七月賺21億美元 第4季迎逆風怎麼解？

00406A第三次配息0.138元！盤中爆逾8萬張登ETF成交王…經理人看台股4大動能

境外金融中心獲利報佳音 寫五年同期新高

相關新聞

畢業季效應延續 8月失業率3.41%創近一年新高

畢業季求職效應延續，8月失業率再度走升。主計總處22日公布8月就業失業統計，失業率為3.41%，寫下近一年新高；不過，經季節調整後失業率反而降至3.32%，較上月下降0.01個百分點，顯示這波失業率上升主要仍是畢業季帶來的季節性因素。

畢業生求職影響 8月失業率3.41%連3月走升

主計總處今天公布8月失業率為3.41%，月增0.02個百分點，連3個月走揚；經季節調整後失業率為3.32%，月減0.01...

最低工資24日將揭曉 勞團喊漲7.77%、月薪31,792元

勞動部將於24日召開最低工資審議會，全國產業總工會與台北市產業總工會、全國金融業工會聯合總會22日發布聲明，審議會當天將於會前強力訴求，堅持最低工資調幅必須達到7.77%，月薪調升至31,792元、時薪調升至211元。

突破新境界 8月外銷訂單1029億美元

AI狂潮繼續加持！經濟部22日發布8月外銷訂單金額1029.6億元，不僅再創新高記錄，也是史上首次單月突破1000億美元，預估累計至9月，即可突破去年全年總金額紀錄。

應外送專法 foodpanda新增外送員職災保險、三面向強化外送安全

foodpanda 22日宣布，強化保障外送員權益，落實「守護機車安全」與「延續停讓文化」的主軸，2026年道路安全與保險相關資源投入累計已逾30億元，今年因應《外送員權益保障及外送平台管理法》專法上路，foodpanda在既有安全資源投入基礎上，進一步從安全教育體系化到裝備支持，新增投保職災保險，展現foodpanda持續攜手政府與外送員，共同打造安全外送環境的決心。

AI 供應鏈超強！8月外銷訂單1,029億美元、年增71.4% 連19紅

AI供應鏈超強勁，訂單超乎預期。經濟部22日發布8月外銷訂單1,029.6億美元，提前達到單月破千億美元的歷史紀錄，創歷年單月新高，年增71.4%，為連19個月呈正成長走勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。