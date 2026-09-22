新北國際採購商洽會 侯友宜：聚勢未來、鏈動全球 攜手拓展國際新商機

新北市年度國際經貿盛會「2026新北市國際採購商洽會」22日於台北新板希爾頓酒店盛大登場！今年以「聚勢未來．鏈動全球」為主題，匯聚來自美國、波蘭、義大利、巴拉圭、土耳其、日本、新加坡、馬來西亞、泰國、越南、印尼及中國大陸等12國、44家國際買主，以及逾百家北台灣企業，透過實體及視訊一對一媒合，預計促成至少450場次交流、創造新台幣30億元潛在合作商機。

開幕式由新北市長侯友宜與國際駐台代表、產業協會代表共同進行「翻轉方塊」啟動儀式，象徵匯聚新北產業能量、鏈結全球市場，開啟產業合作新契機。

新北市長侯友宜表示，新北擁有完整且多元的產業聚落，從製造業、資通訊到AI、智慧製造、智慧移動及綠色能源，都是新北鏈結全球的重要產業基礎。面對全球供應鏈重組及產業快速轉型，企業需要的不只是訂單，更需要技術、市場及策略合作夥伴。市府將持續透過海外拓銷、國際展會及採購媒合等方式，協助企業鏈結國際資源，從「找訂單」進一步走向「找夥伴、共拓市場」，讓更多「新北製造」及創新解決方案走向世界。

經發局長盛筱蓉表示，今年以「Future Industries（未來產業）」、「Future Mobility（未來移動）」及「Future Sustainability（永續未來）」三大主題重新整合產業能量，串聯AI、智慧製造、機器人、車聯網、無人機、綠色能源、ESG、智慧醫療、數位服務及特色傳產等領域，並規劃國際採購商洽、主題產業展示及企業展示等專區，讓國際買主透過產品展示與實際交流，深入了解新北企業的技術應用及產業特色。

本屆活動除邀集國際買主與新北企業進行一對一精準媒合，也邀請台北、桃園及基隆業者共襄盛舉參與媒合，並結合產業主題展覽、企業展示及陶瓷茶藝展售等內容，展現新北多元產業實力與創新能量。其中產業展示涵蓋智慧製造與AI應用、永續供應鏈、智慧車聯與綠色能源、智慧醫療與健康科技、數位服務與跨境商務，以及傳產加值推廣等領域，讓參與企業從國際市場媒合延伸至產品展示及市場交流，拓展更多合作可能。

經發局補充，新北市自2013年起舉辦「國際採購商洽會」，累計邀集730家國際買主、促成超過8,500場洽談，創造逾1,020億元商機。未來市府將持續以企業需求為核心，鏈結國際產業鏈，提供即時、有效率的行政協助，打造新北成為企業實現發展的最佳後盾，以「利民」、「便民」與「愛民」為核心，持續提供企業安商的投資環境，與新北企業攜手同行，將台灣品牌推向世界，讓國際業者看見新北市產業發展蓬勃能量。