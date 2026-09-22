應外送專法 foodpanda新增外送員職災保險、三面向強化外送安全

foodpanda 22日宣布，強化保障外送員權益，落實「守護機車安全」與「延續停讓文化」的主軸，2026年道路安全與保險相關資源投入累計已逾30億元，今年因應《外送員權益保障及外送平台管理法》專法上路，foodpanda在既有安全資源投入基礎上，進一步從安全教育體系化到裝備支持，新增投保職災保險，展現foodpanda持續攜手政府與外送員，共同打造安全外送環境的決心。

中華民國交通部公路局副局長林聰利表示，肯定foodpanda長期投入安全教育與管理，期待未來持續攜手，從教育回訓、派單設計到高風險管理建立完整機制，讓安全成為平台日常營運的一部分，保障外送員與一般民眾。

foodpanda長期投入外送安全，今年從安全教育體系化到裝備支持，逐步建立常態化安全防護機制。因應《外送員權益保障及外送平台管理法》上路，foodpanda在既有逾30億元安全投入基礎上、進一步從保障、規範與風險管理三面向升級，積極接軌專法要求。

首先是落實專法，除原有團體傷害險、責任保險、新增職災保險投入，進一步強化外送夥伴工作保障。

其次，專法推行後，正式上線外送員服務行為準則，外送過程遵守道安、食安、其他法令遵循事項，保障夥伴與第三人安全；同時風險管理再升級，針對違反道安及法令遵循事項夥伴，將有風險評估停止外送合作機制。