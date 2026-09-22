最低工資24日將揭曉 勞團喊漲7.77%、月薪31,792元

勞動部將於24日召開最低工資審議會，全國產業總工會與台北市產業總工會、全國金融業工會聯合總會22日發布聲明，審議會當天將於會前強力訴求，堅持最低工資調幅必須達到7.77%，月薪調升至31,792元、時薪調升至211元。

全產總表示，《最低工資法》上路第二年，新一屆審議會即將召開。現行月薪29,500元、時薪196元，今年正是打破低薪魔咒、達成「連續第11年調漲」的關鍵戰役。然而，部分雇主團體重申「外熱內冷」、「傳統產業經營困難」的情形，盼壓低調幅，進行象徵性微調。

全產總指出，今年在AI產業與出口帶動下，台灣全年經濟成長率飆升至11.48%，創下39年來新高，但通膨與物價依舊高漲（CPI預估2.03%）。基層勞工流汗打拚，不應該被排除在經濟繁榮之外。

全產總提到，勞方原本展現極大誠意提出讓步方案，無奈資方毫無共識。因此，全產總回歸強力訴求，堅持最低工資調幅必須達到7.77%，月薪調升至31,792元、時薪調升至211元。其強調，最低工資是邊際勞工的生存安全網，絕非企業調節成本的犧牲品。

全產總認為，最低工資審議，是一場攸關全台基層勞工權益的生存之戰，任何藉口壓低調幅，都是對勞動價值的剝奪。全產總號召所有工會夥伴站出來，一起做工人的後盾，向資方與政府發出的怒吼。