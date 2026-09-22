65歲高齡續留職場保障！勞保年資無上限 延後請領最高加給20%

隨著社會人口結構改變，許多勞工在年滿65歲後仍選擇繼續留在職場打拚。為保障高齡勞工的權益，勞動部22日說明，年滿65歲以上仍持續工作的勞工，可依《勞工保險條例》規定繼續參加勞工保險（勞保），不僅能讓職涯安心延續，還可讓未來的退休金「越存越多」。

勞動部指出，高齡勞工繼續參加勞保期間，可享有三大實質保障。首先，保險給付不中斷：加保期間持續享有勞保提供的各項給付權益（如：傷病給付、失能給付等），讓高齡者在工作期間擁有完善的安全防護網。

其次，年資累積無上限：勞保年金的年資累積沒有上限規定，持續加保就能不斷累積年資。工作時間越久、年資越長，未來每月可領取的老年年金給付金額就會越高。

第三，享有展延加給：若勞工選擇延後請領老年年金給付，還可享有「展延加給」。每延後一年請領，給付金額將加給4%，最高可加給至20%，有效提升退休後的經濟保障。

除了說明續保權益，勞動部也提醒高齡勞工與雇主相關的請領與投保規範。勞工若欲申請勞保老年給付，除了必須符合法定的年齡與年資規定外，依法應辦理「離職退保」手續，方能請領。

針對「已經領取」勞保老年給付後，再次投入職場的銀髮勞工，依法雖然不得再次參加一般勞保，但雇主仍必須依《勞工職業災害保險及保護法》規定，為其申報參加「勞工職業災害保險」，以守護高齡勞工的工作安全與基本保障。

勞動部呼籲，無論是年滿65歲繼續工作，還是領取給付後重返職場，政府都備有相對應的保險機制。高齡勞工應充分了解自身權益，雇主亦應依法落實投保責任，共同打造安全、友善的中高齡就業環境。