快訊

校長1句話留她12年！今年師鐸獎最年輕得主是中途學校師 見學生一幕心酸

三大法人買超608億！台股震盪801點創雙高 台積電翻黑、聯發科創天價

路透：消息人士稱習近平擬依《八一七公報》 施壓川普停止對台軍售

聽新聞
0:00 / 0:00

龔明鑫：競爭力輔導團助升級 1.3萬家中小微企業受惠

中央社／ 台北22日電

經濟部長龔明鑫今天在雲林巾彩耕地藝術節活動預告記者會上表示，雲林毛巾產業近年透過異業結合、拓展國際市場等方式持續轉型；同時，經濟部也透過「產業競爭力輔導團」協助中小微企業升級，自去年10月推動至今，已輔導超過1.3萬家企業。

2026雲林巾彩耕地藝術節將於10月3至4日在雲林虎尾登場，今天先行在台北舉行活動預告記者會。主辦單位雲林縣毛巾產業科技發展協會指出，今年活動以「巾彩奇幻工廠 TOWEL WONDER FACTORY」為年度主題，從銀髮長照、美容美髮通路，到雲林在地物產禮盒開發，再結合地方社區、商圈與藝文團體共同參與，盼以跨域合作拓展產業應用。

龔明鑫出席活動致詞時指出，雲林虎尾毛巾產業除了自身升級轉型外，也需要尋找「出海口」，因此近年透過異業結合，從飯店業延伸至健康、長照、美容美髮等大量使用毛巾的場域，持續拓展多元市場。

談及協助產業升級轉型，龔明鑫指出，經濟部近4年協助30多家毛巾業者參與相關輔導，方案相當多元，包括導入AI進行產品品質檢測和產品設計、推動環保永續及減碳等，同時也協助毛巾產業培訓100多名設計人才，盼透過技術與設計提升產業競爭力。

他說，企業如果有升級轉型需求，經濟部都有相關預算及補助，其中「產業競爭力輔導團」自去年10月起推動至今，目前已協助超過1.3萬家中小微企業升級轉型。

龔明鑫強調，未來會持續投入資源協助產業升級轉型，針對毛巾等傳統產業的人才培育也會持續提供協助，培養更多設計人才，讓產業能夠永續發展。

龔明鑫 競爭力 雲林

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

毛巾不只擦汗 虎尾產業跨域搶市場 巾彩藝術節10月登場

助力企業升級轉型 賴總統盼發展更多元、經濟更穩健

因應美關稅4措施最新進度 中小微企業核貸逾190億元

白埔產業園區今動土！ 串聯南部半導體S廊帶

相關新聞

最低工資24日將揭曉 勞團喊漲7.77%、月薪31,792元

勞動部將於24日召開最低工資審議會，全國產業總工會與台北市產業總工會、全國金融業工會聯合總會22日發布聲明，審議會當天將於會前強力訴求，堅持最低工資調幅必須達到7.77%，月薪調升至31,792元、時薪調升至211元。

突破新境界 8月外銷訂單1029億美元

AI狂潮繼續加持！經濟部22日發布8月外銷訂單金額1029.6億元，不僅再創新高記錄，也是史上首次單月突破1000億美元，預估累計至9月，即可突破去年全年總金額紀錄。

應外送專法 foodpanda新增外送員職災保險、三面向強化外送安全

foodpanda 22日宣布，強化保障外送員權益，落實「守護機車安全」與「延續停讓文化」的主軸，2026年道路安全與保險相關資源投入累計已逾30億元，今年因應《外送員權益保障及外送平台管理法》專法上路，foodpanda在既有安全資源投入基礎上，進一步從安全教育體系化到裝備支持，新增投保職災保險，展現foodpanda持續攜手政府與外送員，共同打造安全外送環境的決心。

65歲高齡續留職場保障！勞保年資無上限 延後請領最高加給20%

隨著社會人口結構改變，許多勞工在年滿65歲後仍選擇繼續留在職場打拚。為保障高齡勞工的權益，勞動部22日說明，年滿65歲以上仍持續工作的勞工，可依《勞工保險條例》規定繼續參加勞工保險（勞保），不僅能讓職涯安心延續，還可讓未來的退休金「越存越多」。

新北國際採購商洽會 侯友宜：聚勢未來、鏈動全球 攜手拓展國際新商機

新北市年度國際經貿盛會「2026新北市國際採購商洽會」22日於台北新板希爾頓酒店盛大登場！今年以「聚勢未來．鏈動全球」為主題，匯聚來自美國、波蘭、義大利、巴拉圭、土耳其、日本、新加坡、馬來西亞、泰國、越南、印尼及中國大陸等12國、44家國際買主，以及逾百家北台灣企業，透過實體及視訊一對一媒合，預計促成至少450場次交流、創造新台幣30億元潛在合作商機。

醫療通膨時代4大困境 保險緊箍咒讓申請理賠還要倒貼

隨著醫療費用愈來愈高，目前台灣社會已出現「醫療通膨」，《聯合報數位版》實地訪問保戶、第一線業務員，赫然發現當前民眾的醫療險保障，相繼浮現四大問題。這四大問題已使得民眾在投保醫療險時不只承受保費上漲的沉重壓力，甚至醫治時無法獲得妥善保障，面臨醫療缺口。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。