龔明鑫：競爭力輔導團助升級 1.3萬家中小微企業受惠

經濟部長龔明鑫今天在雲林巾彩耕地藝術節活動預告記者會上表示，雲林毛巾產業近年透過異業結合、拓展國際市場等方式持續轉型；同時，經濟部也透過「產業競爭力輔導團」協助中小微企業升級，自去年10月推動至今，已輔導超過1.3萬家企業。

2026雲林巾彩耕地藝術節將於10月3至4日在雲林虎尾登場，今天先行在台北舉行活動預告記者會。主辦單位雲林縣毛巾產業科技發展協會指出，今年活動以「巾彩奇幻工廠 TOWEL WONDER FACTORY」為年度主題，從銀髮長照、美容美髮通路，到雲林在地物產禮盒開發，再結合地方社區、商圈與藝文團體共同參與，盼以跨域合作拓展產業應用。

龔明鑫出席活動致詞時指出，雲林虎尾毛巾產業除了自身升級轉型外，也需要尋找「出海口」，因此近年透過異業結合，從飯店業延伸至健康、長照、美容美髮等大量使用毛巾的場域，持續拓展多元市場。

談及協助產業升級轉型，龔明鑫指出，經濟部近4年協助30多家毛巾業者參與相關輔導，方案相當多元，包括導入AI進行產品品質檢測和產品設計、推動環保永續及減碳等，同時也協助毛巾產業培訓100多名設計人才，盼透過技術與設計提升產業競爭力。

他說，企業如果有升級轉型需求，經濟部都有相關預算及補助，其中「產業競爭力輔導團」自去年10月起推動至今，目前已協助超過1.3萬家中小微企業升級轉型。

龔明鑫強調，未來會持續投入資源協助產業升級轉型，針對毛巾等傳統產業的人才培育也會持續提供協助，培養更多設計人才，讓產業能夠永續發展。