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助力企業升級轉型 賴總統盼發展更多元、經濟更穩健

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

賴清德總統22日接見「第22屆台灣金根獎」獲獎廠商。他表示，政府的方向很清楚，就是要讓台灣企業「立足台灣、布局全球、行銷全世界」。期盼未來所有先進與政府一起繼續努力，讓台灣的產業發展更加多元、經濟更加穩健。

訪賓一行由台灣產業科技推動協會理事長涂醒哲率領，經濟部次長何晉滄陪同，前來總統府晉見賴總統，總統府秘書長潘孟安、國安會議諮詢委員林志潔也在座。

賴總統致詞指出，金根獎獲獎企業涵蓋半導體、機械設備、先進材料、生技醫藥以及能源科技等領域，充分展現台灣產業多元且完整的實力。同時感謝所有獲獎先進長期投入人才培育、技術研發與創新，讓產業在台灣扎根，也大步走向世界。

賴總統強調，台灣的競爭力不僅來自高科技產業，也來自傳統產業與中小微企業長期累積的技術與經驗。大家不分企業規模、不分領域，都持續精進、升級轉型，讓台灣產業鏈更加完整，也為台灣經濟發展創下更亮眼的成績。

他表示，台灣今年上半年的經濟成長率達到14.15%，是半世紀以來同期最佳表現；今年預估可超過11%，也將是39年來最好的成績。而要鞏固經濟的好表現，政府非常重要的課題，就是在AI科技發展浪潮下，協助產業掌握機會、提升競爭力。

因此，政府全力推動「AI新十大建設」，從人才、算力，到穩定電力等層面著手，並擴大百工百業的智慧應用，希望在2040年之前，培養至少50萬名AI應用人才，讓台灣成為「人工智慧島」。

賴總統指出，政府要協助中小微企業跟上轉型升級的腳步，行政院在這個月提出「支持及壯大中小微企業方案」，規劃八年投入1,000億元預算。加上現在每年100多億元，自明年起，每年就有250億元的預算支持中小微企業升級轉型，加深、加快產業的升級轉型。

他提到，面對全球供應鏈重組，台灣也持續深化與全球經貿夥伴的合作。包括今年1月，台美簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，以及經濟部在美國達拉斯、亞利桑那鳳凰城、日本福岡、捷克布拉格、波蘭華沙設立「台灣貿易投資中心」，由專人在地服務，協助企業拓展國際市場。

賴總統 半導體 潘孟安

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