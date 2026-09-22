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經濟部攜資策會打造無人載具「AI鷹眼」 熱成像感測器成本可望降約50%

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
資策會AI熱成像影像強化技術，是利用AI重建影像細節、降低50%感測硬體成本，讓熱成像應用更容易普及。資策會／提供
資策會AI熱成像影像強化技術，是利用AI重建影像細節、降低50%感測硬體成本，讓熱成像應用更容易普及。資策會／提供

面對無人機、智慧車輛與自主載具應用加速發展，如何在黑夜及低能見度環境中精準辨識人員、載具與熱源，成為智慧載具安全應用的重要關鍵。

資策會人工智慧研究院（AI院）將於29日至30日「2026 IRTI ICT TechDay」展出「黑夜中的鷹眼：無人載具AI熱顯強化技術」，運用AI超解析度演算法結合邊緣AI即時運算，改善低解析熱影像模糊、細節不足等問題，讓低成本熱成像模組達到接近高解析熱影像的使用效果，採用低解析熱成像元件更可望降低約50%感測器成本。

高解析熱顯像相機雖能提升夜間辨識能力，但價格較高且取得不易，高階熱成像元件亦可能受到出口管制及國際供應鏈波動影響，不利無人機、巡檢載具及智慧監控設備大規模導入。

資策會從產業痛點出發，以AI演算法提升既有硬體效能，透過超解析技術重建低解析熱影像的輪廓、邊緣與細節，使原本模糊的人物、載具或熱源結構更加清楚，降低產業必須仰賴高價硬體提升感知能力的門檻。

AI超解析結合邊緣運算 拓展夜間智慧感知應用

資策會指出，不同於仰賴雲端處理影像，資策會將AI超解析演算法部署於低功耗邊緣AI晶片，在設備端即可即時完成影像強化，降低資料傳輸延遲與雲端依賴，更符合無人載具即時感知需求。

此次的展出技術係以低解析熱成像攝影機即時取像，再透過邊緣AI運算平台進行超解析強化，螢幕同步呈現原始與AI強化後影像，讓參觀者直接比較影像清晰度、熱源輪廓及物體辨識差異。

從夜間無人機巡檢、災害搜救，到智慧監控、工業檢測及車電安全，都是這項技術可望發揮效益的場域。

例如無人機執行夜間或低能見度巡檢時，可藉由強化後的熱影像協助判讀人員、設備或異常熱源；災害現場則可提升熱源輪廓與結構的辨識能力。

資策會同時整合國產AI晶片、熱成像相機與邊緣運算模組，朝本土自主可控的熱成像感知方案發展，降低高階元件供應與國際市場變動帶來的風險。

值得一提的是，在經濟部技術司支持下，相關技術已於2026 COMPUTEX國際展會展示，並協助國內廠商整合熱成像相機、AI晶片與邊緣運算模組，預計今年第4季量產並輸出國內外市場。透過法人研發能量與產業鏈結，將AI技術從演算法進一步推向產品與實際場域，也有助降低出口限制與供應鏈波動衝擊，強化臺灣智慧感測產業韌性。

資策會AI院團隊表示，未來將持續深化AI、邊緣運算與智慧感知等關鍵技術，鏈結國內晶片、感測器、設備與系統業者，推動研發成果導入無人載具、工業安全及災害應變等更多場域。

同時，透過科技法人扮演技術研發與產業落地的橋梁，讓前瞻科技不只停留在實驗室，更能轉化為企業可採用、民眾可受益的解決方案，強化臺灣產業自主能量與競爭力，以科技創新回應產業及社會需求，落實與民興利的研發價值。

載具 感測器 經濟部

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