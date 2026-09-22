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南部電廠工安意外11人送醫 台電：供電正常不受影響

中央社／ 台北22日電

台電南部發電廠今早發生工安意外，工作人員進行海水電解鹽酸槽維護作業時發生事故，致11人送醫，其中1人意識不清。台電表示，事發後已派主管赴醫院提供協助，並將檢討原因；此事件未波及發電設備，機組運轉正常，供電不受影響。

台電說明，今天上午9時30分，位在高雄市前鎮區的南部發電廠，1名承攬商員工在執行海水電解鹽酸槽維護作業時，因故不慎接觸鹽酸遭到灼傷；另有5名台電員工、5名承攬商員工在現場協助救援過程中，疑似不慎吸入鹽酸氣體致身體不適。

台電指出，該承攬商員工在進行鹽酸槽轉存作業時，穿著背負式安全帶使用護籠攀爬至儲槽槽頂，因踏穿槽頂後墜落至槽內。

台電表示，事發後已於第一時間通報消防單位，將11名傷者送醫救治。其中，接觸鹽酸遭到灼傷的承攬商員工，目前意識不清；其餘10名疑似吸入鹽酸氣體的人員，送醫後均意識清楚。

台電說明，台電於事發後第一時間指派主管前往醫院關懷傷者狀況，提供必要協助，後續將檢討事故發生確切原因，避免再發生。

台電指出，電廠在事故發生後立即暫停相關作業，並啟動廠內緊急應變機制。此次事件未波及廠內發電設備，目前各機組運轉狀況正常，供電不受影響。

據台電官網介紹，南部火力發電廠成立於1955年，並於1992年在原廠區規劃興建燃氣複循環機組，至2003年6月第4部機完成商轉，總裝置容量為1117.8MW，是台電廠址唯一座落在大都會區的火力發電廠。

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