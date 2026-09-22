網傳換「智慧電表」電費將變高？經部：謠言！

台電日前宣布，在2030年完成6百萬戶低壓智慧電表布建的目標。但最近網路謠傳換「智慧電表」會讓電費變高？經濟部22日指出，智慧電表會使電費變高是謠言，台電也提醒用電多寡會跟氣溫與電器使用習慣有關。

為了提升電力管理效率，台電公司持續穩健推動智慧電表布建。台電表示，智慧電表的導入不僅打破傳統人工抄表的時空限制，讓民眾能隨時透過手機App自主掌握每日用電狀況，更有助於民眾打造高效、省錢的智慧生活。台電已完成高壓智慧電表布建，目前正全力推動低壓智慧電表安裝，希望在2030年完成6百萬戶布建的目標。

最近網路傳出換「智慧電表」會讓電費變高？經濟部臉書22日表示，智慧電表就像家裡的「用電管家」，搭配台灣電力APP就能隨時掌握用電。大數據統計也顯示，換表後用電增減平均僅5~6度/月，增加與減少的用戶也各半，屬於用戶使用的正常變動。

經濟部表示，每具電表安裝前，都經過嚴格檢驗與封印，台電無法手動或遠端修改用電度數。台電也提醒用電多寡會跟氣溫與電器使用習慣有關。民眾有疑義免緊張，可撥打台電客服 1911 申請派員查驗。民眾對查驗有疑問，可向經濟部標準局 02-2343-4567 申請電表糾紛鑑定。

台電說明，智慧電表全面翻轉傳統用電管理模式，透過通訊系統回傳用電數據，打破過去人工抄表的地域與時間限制，只要完成智慧電表裝設與通訊系統建置及調校，即使位於偏遠山區或海邊的用戶，民眾都能透過「台灣電力App」或「電子帳單服務系統」掌握即時的居家用電數據，讓民眾得以了解自己平常的用電習慣與電費關係，更精準管理生活用電。用戶如評估自身用電狀況，欲選用具尖離峰價差的時間電價，亦須完成智慧電表相關設備及功能裝設。

台電表示，台電公司已於2013年完成全部高壓AMI智慧電表布建，掌握全國62%之用電情況。而低壓AMI智慧電表採逐年分批布建，台電規劃以用電量較大等具節電潛力地區作為優先布建，截至2026年7月已累計完成450.9萬具電表安裝，高低壓智慧電表合計共可掌握全國約83%用電量。

針對外界關切智慧電表採購與電表記錄用電數據是否正確，台電強調，智慧電表相關設備之採購均依據政府採購法規定辦理，所採購之智慧電表均須經過經濟部標準檢驗局檢驗合格。民眾如認為電費或用電度數異常，或懷疑電表失準，可聯繫台電協助查驗電表。