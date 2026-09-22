勞退新制自提率破20% 總人數逾158.3萬人

勞退自提熱潮持續升溫，勞工主動提繳退休金已成職場新趨勢。勞動部勞工保險局表示，據2026年7月最新統計資料顯示，勞退提繳總人數786.6萬人，其中自提總人數已逾158.3萬人，自提率達20.13%，相當於每5位勞工就有1位參加自提，越來越多勞工懂得為未來累積更厚實的退休金。

勞保局指出，除雇主依法每月固定提繳工資的6%外，勞工自己也可在每月工資6%範圍內，依個人財務規劃彈性自願提繳退休金。近年來隨著民眾對退休財務規劃日益重視，加上政府大力宣導及基金收益穩健帶動下，自提人數持續攀升。

統計資料顯示，2026年7月自提人數成長至158.3萬餘人，較114年度增加22萬1,888人，成長率為16.29%，相較2025年全年成長率13.99%，顯示今年前7個月自提人數的成長幅度，已高於去年全年水準。

進一步分析各年齡層自提情形，各年齡層均呈擴大參與趨勢（50歲以上勞工自提人數成長18.20%，30歲至49歲14.83%、29歲以下14.79%）；其中50歲以上的資深勞工因臨近退休，自提比例居各年齡層之冠，高達32.38%，等於每3位50歲以上勞工就有1位自提。

值得關注的是，年輕世代對退休規劃的觀念正發生顯著轉變。29歲以下的青年勞工自提人數成長率較過去年度明顯增加，代表年輕世代愈來愈具有「提早開始、發揮時間複利」的理財觀念。

勞保局強調，自提退休金除了每月在6%範圍內享有免納入薪資所得扣繳的節稅優惠外，累積收益更有不低於二年期定存利率的保證。

再加上新制勞退基金長期收益穩健，近10年(2016~2025年)平均收益率為8.7%，近5年(2021~2025年)平均收益率為10.28％，2026年截至7月績效更是高達24.58%。越早開始自提，越能發揮時間複利效果，加速個人專戶累積金額，大幅提升未來退休生活保障。

勞保局提醒，勞工及受委任工作者如欲自願提繳退休金，可向雇主或委任單位表達自願提繳的意願，由雇主或委任單位申報並自薪資代扣繳納；實際從事勞動之雇主，可由事業單位併同申報繳納；自2026年9月1日起，自營作業者亦可至勞保局e化服務系統線上申辦，並以約定轉帳方式繳納。

隨著高齡化社會來臨，勞保局建議不論是職場新鮮人還是資深員工，皆可善用自願提繳機制，透過節稅、保證收益與時間複利三重效益，讓新制勞工退休金成為退休生活的堅強後盾。