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美日韓重申台海和平重要性 總統府：誠摯感謝

經濟日報／ 歐芯萌／即時報導
總統府發言人郭雅慧。聯合報系資料照
總統府發言人郭雅慧。聯合報系資料照

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、日本外務大臣茂木敏充及南韓外交部長趙顯於美東時間21日進行會晤，會後並發表聯合聲明，聚焦強調維持台海和平穩定的重要性，反對任何單方面改變現狀。對此，總統府歡迎並感謝三國外長透過具體行動，展現對台海及區域安全穩定的堅定立場。

盧比歐、茂木敏充及趙顯並支持台灣有意義的國際組織參與等，聲明更重申支持根據《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）所體現的國際法原則，維護印太地區及全球所有國家的航行與飛越自由。

總統府發言人郭雅慧表示，台海及區域和平穩定是國際社會的最大共識，也是世界安全與繁榮的必要元素，牽動全球共同核心利益。面對快速變化的地緣政治情勢，唯有民主夥伴彼此合作，才能維護以規則為基礎的國際秩序。

郭雅慧表示， 台灣位於世界民主防線最前緣，作為區域及國際社會負責任的一員，有決心維護區域和平穩定，並將持續與理念相近的民主夥伴合作，提升自我防衛能力、強化供應鏈安全與韌性，共同守護自由民主價值，為世界做出更多貢獻。

台海 和平 美日

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