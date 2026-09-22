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APEC財長會議 莊翠雲將出席

經濟日報／ 記者邱琮皓余弦妙／台北報導

今年亞太經濟合作（APEC）財政部長會議（FMM）將於10月20日至21日在香港舉行。據了解，財政部長莊翠雲將率團出席，與APEC各經濟體財政首長及財金官員交流，聚焦區域經濟及金融情勢，以及財政、金融政策合作等議題。

勞動部長洪申翰昨（21）日出席APEC人力資源發展部長會議，成為賴政府首位訪問中國大陸的部長。他昨日於會議中分享台灣經驗，強調勞工權益與社會保障也應與時俱進，未來也應建立AI相關指引及風險規範，推動以人為本的AI治理。

至於APEC財長會議，是亞太地區重要的財金政策對話平台，莊翠雲往年都會親自出席，據了解，今年也沒有例外，藉由這次赴港參會，將透過多邊財金交流，掌握亞太區域財政金融政策發展方向。

APEC財長會議今年由香港主辦，也是香港首次主辦APEC財長會議。

參考官方資料，財長會議將聚焦四項優先議題，包括支持家庭的財政政策、數位基礎建設融資、金融取得與機會，以及青年金融人才對話，涵蓋財政政策支持家庭、數位基礎建設投融資、擴大金融服務及培育金融人才等面向。

莊翠雲 APEC 亞太

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