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青安3.0申貸 超越2.0末班車

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

青安3.0「開門紅」，上路首月成績公布，申貸金額超越青安2.0末班車。財政部昨（21）日公布，8月青安3.0受理4,605戶、金額396.96億元，受理金額寫今年單月次高，僅低於3月的402.91億元，更超越6、7月青安2.0進入倒數期間的單月水準。

與7月相比，受理戶數大增691戶、月增17.7%，受理金額也增加32.62億元、月增9%。

青安3.0自8月1日上路，最大變化之一是將優惠資源進一步向婚育家庭傾斜。新婚兩年內家庭最高貸款額度由1,000萬元提高至1,200萬元，育有未成年子女家庭最高可貸1,500萬元；同時新增申貸年齡、所得及房屋總價等門檻，與青安2.0相比，申請資格更為限縮。

8月數據也反映婚育族群的申貸力道。8月新婚加育兒合計受理996戶、117.94億元，占比卻達29.7%，平均申貸金額高於一般族群。

財政部 青安

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