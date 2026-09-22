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東森恩典大樓 開幕倒數

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
東森集團斥資近一九○億元打造全球營運總部，東森恩典大樓預計十二月底開幕。圖／東森集團提供
東森集團斥資近一九○億元打造全球營運總部，東森恩典大樓預計十二月底開幕。圖／東森集團提供

隨著東森恩典大樓（Grace Tower）主體輪廓逐漸成形，開車南下行經國道一號林口交流道或五楊高架時，已可看見白色高樓矗立於林口台地。東森恩典大樓預計今年十二月底正式開幕，其中「450 台灣之眼」景觀空間，也將隨大樓啟用逐步亮相。

「450 台灣之眼」名稱來自高空視野概念。東森恩典大樓建築高度約一九九公尺，加上林口台地約二五三公尺海拔，形成海拔超過四五○公尺的景觀視野，因此命名為「450 台灣之眼」。未來從高樓層向外眺望，可遠眺台灣海峽、淡江大橋及台北一○一等景觀與城市地標。

交通方面，大樓位於機場捷運A9林口站旁，步行約三分鐘可抵達，並規劃約一千個停車位；鄰近國道一號林口交流道，可串聯台北都會區與桃園國際機場，周邊並有三井OUTLET、林口長庚醫院以及醫療、商務與休閒機能。

東森集團為打造全球營運總部並朝向會員經濟發展，整體投入近一九○億元。大樓一樓迎賓大廳規劃十一公尺挑高、四十三公尺寬幅無柱玻璃，戶外種植十二棵百年羅漢松。未來將整合「450 台灣之眼」觀景台、晶英酒店、國際會議中心、健康休閒及會員服務，並引進晶華軒、三燔及Robin’s牛排等餐飲品牌，強化住宿、餐飲與商務接待機能。

東森恩典大樓開幕後，將結合企業總部、餐旅、觀景、會員服務與生活體驗，成為東森集團深化會員經濟的重要場域，也為北台灣增添新的高空景觀據點。

大樓 五楊高架 林口

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