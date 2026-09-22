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美短債正香 長債分批布局

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

美國財政部為降低舉債成本，傳將大幅增發國庫券。法人認為，高利率環境尚未結束，現階段與其一次重押長債，短中天期債券會是更好的買入時機。

法人指出，目前美債布局可依目的區分，如果以穩定領息為主的投資人，可先鎖定短中天期；若是期待未來殖利率回落、賺取債券價差，長債則有布局空間，但較適合分批進場。

券商表示，市場估算美國未來一年可能透過發行國庫券籌資約一兆美元，而增加短債籌資，可能同步影響短天期美債價格下滑，然而，對投資人來說，就是投入短債的機會。

券商解釋，若發行大量國庫券，帶動短債價格下跌，殖利率則可望有支撐，投資人不用把時間拉長到十年甚至廿年，也可以拿到不錯的收益，會提升投資人買入短債的意願。

瑞銀財富管理ＣＩＯ亞太區首席投資總監陳敏蘭也認為，目前短債殖利率已具吸引力，偏好二至五年期債券，其中二至三年期殖利率約百分之四點五，三到五年期接近百分之五；相較長期債券，短債承受的利率風險也較容易控制。券商也表示，與其承擔長債的時間風險，不如選定短債投入，盡早享受到期的息收。

此外，公司債也是選擇之一，台新美國非投等債ＥＴＦ經理人簡大為表示，通膨風險仍偏上行，聯準會未來仍可能漸進升息；相較長天期公債，較短存續期間、高票息的美國非投等債，利率敏感度相對較低，但投資人也須承擔企業信用風險。

長債 布局 美債

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