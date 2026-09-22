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美長債成本高 川普政府發短債籌錢

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國長期借貸成本攀高，華爾街投資機構預期美國財政部會調整借款策略，可能在未來一年增加發行約一兆美元國庫券，以短債避開長債高昂的利息成本。法新社
美國長期借貸成本攀高，華爾街投資機構預期美國財政部會調整借款策略，可能在未來一年增加發行約一兆美元國庫券，以短債避開長債高昂的利息成本。法新社

美國長期借貸成本攀升至二○○七年以來最高水準，迫使美國政府調整借款策略以降低舉債成本。華爾街投資機構預期，美國財政部則可能在未來一年增加發行約一兆美元國庫券，意味著美國日益依賴發行短債籌集資金，以避開長債高昂的舉債成本。

金融時報報導，美國銀行預估，在截至二○二七年九月的會計年度，美國政府將發行國庫券籌資約一點○七兆美元，不包括用於償還到期債務的借款；摩根大通預期，美國國庫券淨發行額將達到一點○九兆美元，高盛則估計為九六一○億美元。

美國政府面臨財政赤字居高不下、債務利息支出增加等壓力，目前一年期美債殖利率大約落在百分之四點四、二年期升至約百分之四點七五、十年期約百分之五、卅年期則約百分之五點三。此時若大量增發長期債券，意味華府須長時間負擔較高的借貸成本，因此財政部更加依靠一年內到期的國庫券籌資。

美國銀行估計，屆時流通在外國庫券將增至約八兆美元，占可交易美國公債的百分之廿四點三，高於財政部借款諮詢委員會長期設定的約百分之廿目標，也接近疫情期間高點。而藉由發行國庫券儘管可暫時壓低借款成本，卻使政府更容易受到利率上升影響，並加重短債到期時的資金周轉壓力。美國銀行美國利率策略主管卡巴納警告，大量發短債，可能使政府利息支出更高、波動更大。

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