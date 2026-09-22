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國泰金控最新調查：高通膨 大家很有感

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

國泰金控最新調查顯示，民眾對今年平均通膨的預期值，高達2.51%，且有51%民眾認為今年通膨率會高於2.5%，顯示儘管經濟與股市氛圍看佳，但高通膨也讓民眾很有感。

主計總處日前發布預測，今年通貨膨脹率預估為2.07%，整體物價情勢處於溫和可控。然而，國泰金控（2882）9月針對逾1.4萬名受訪者進行的調查卻顯示，民眾看法更勝官方預測。

從物價現況指數與展望指數看，9月分別達84.8和84.2，較前月的83.7和82.8上升，其中有85.6%的民眾認為，目前物價水準比過去半年高，較前月增長1個百分點，另有85%民眾預期未來半年物價水準比目前高，較前月增長1.3個百分點。

若將時間軸拉長至未來一年，民眾對於物價黏著度的憂慮更普遍。調查結果顯示，約有88.6%的民眾認為未來一年物價會比目前上漲；79%的民眾預期一年後的通膨率仍將大於2%，其中，甚至有35.3%的受訪者悲觀認為通膨率將衝破3%。

相對地，僅有15.3%民眾認為未來一年通膨能降至1%至2%的溫和健康區間。

通膨 高通 國泰金控

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