國泰金：六成民眾看好台股

國泰金控（2882）昨（21）日公布9月國民經濟信心調查，受惠AI熱潮持續與企業財報獲利優於預期，民眾對景氣現況與展望樂觀指數，雙雙強勢反彈。值得注意的是，民眾對股市樂觀指數也大幅從36.2跳升至49.1，且有逾62%民眾預期未來半年台股會上漲。

國泰金控指出，近期國際政經情勢雖有美伊談判等外部變數，但美國通膨數據未見大幅攀升，同時，全球四大雲端服務供應商（CSP）相繼上修資本支出，AI概念股及科技巨頭財報表現亮眼，為AI基本面注入強心針。

調查發現，民眾對台股看法樂觀，民眾預期未來半年台股上漲的比例從前月的57.2%上升至62.6%，提高5.4個百分點，看跌比例則由21%驟降至13.6%，下降7.5個百分點，帶動股市樂觀指數由36.2上升至49.1。

其次，代表民眾進場台股投資意願的風險偏好指數亦由29.1攀升至32.9，有42.7%民眾願意加碼將現金或定存投入股市，較前月提升1.8個百分點，反映投資人對資產配置的態度轉趨積極。

除了股市的財富效應，總體經濟信心也有顯著提升。民眾對於景氣現況樂觀指數大漲11.7點來到14.8，對於未來半年的景氣展望樂觀指數更彈升8.5點至16.5，雙雙攻上雙位數水準。

在經濟成長率預期方面，主計總處於8月中旬預估台灣經濟成長率可達11.05%。國泰金調查結果顯示，民眾對今年經濟成長率的平均預期值高達10.89%，與官方預測預期接近，其中有52%民眾認為今年GDP成長率將高於11%，顯示多數民眾對於台灣在AI與科技供應鏈紅利推升下有感經濟成長。