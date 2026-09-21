輸歐鋼鐵關稅配額遭疑黑箱 經濟部：均徵詢業者意見後決定

媒體報導經濟部國際貿易署輸歐鋼鐵關稅配額疑有黑箱作業、圖利特定貿易商。經濟部今天表示，相關出口管理措施是因應歐盟鋼鐵防衛措施，配額分配機制已實施多年，均依產業實際狀況並徵詢業者意見後決定，絕無黑箱作業。

經濟部透過新聞稿指出，歐盟自108年起實施鋼鐵防衛措施，採關稅配額方式，經濟部自108年至114年間，每年公告對輸歐盟鋼鐵產品採取出口管理措施，協助業者因應歐盟措施並維護貿易秩序。

歐盟鋼鐵防衛措施今年6月30日屆期，並自7月1日起改採新的關稅配額措施，管制輸入歐盟的鋼鐵產品。經濟部表示，本次管理措施實施前，也循例透過鋼鐵公會調查業者意見，近8成業者同意比照過往防衛措施期間機制，進行出口配額管理。

經濟部說明，目前輸歐鋼鐵產品出口管理措施，是將各類鋼鐵產品獲配的國家配額分為「出口實績配額」及「自由申請配額」。

其中，「出口實績配額」考量歐盟計算國家配額的方式，按照廠商111年至113年平均出口量比例分配；「自由申請配額」則須檢附3個月內交貨的交易證明文件，且在既有獲配配額用完，或可用額度不足以履行單筆交易時，才能提出申請，再由鋼鐵公會依當日申請量及剩餘配額按比例核配。

針對外界質疑「自由申請配額」原先協商為10%，卻遭擅自提高至20%，經濟部表示「並非事實」。

經濟部指出，自108年起，每年均透過鋼鐵公會徵詢各類別鋼鐵產品業者對「出口實績配額」與「自由申請配額」占比的意見，再綜合考量各類別業者需求及產業實際狀況；若業者對占比沒有共識，依過往慣例將自由申請配額訂為20%，相關作法已行之有年，並不存在先與業者承諾10%後再提高至20%的情形。

經濟部進一步表示，考量國內製造商有與貿易商合作出口鋼鐵產品的需求，為兼顧國際貿易實務，有出口實績的貿易商可申請自由申請配額，但申請條件較為嚴格。

經濟部說明，貿易商必須具有過往出口實績，且在獲配配額用完或可用額度不足以履行單筆交易時，才能申請自由配額；相較之下，未獲「出口實績配額」的鋼鐵製造商，不需要具備出口實績即可申請自由配額。

經濟部強調，未來歐盟鋼品配額的分配與管理，將依循既有機制，參酌產業實際狀況及業者意見辦理；各項額度申請須檢具實際訂單證明，並依相關原則核配，也將持續與業者溝通，滾動檢討相關管理措施。