快訊

台指期夜盤強攻48K大關！法人提醒後市關鍵

一通電話施壓澤倫斯基！川普連喊三次「柴油」 要求烏停止攻擊俄羅斯煉油廠

台股登歷史次高驚見震盪！聯茂爆3.19億鉅額違約交割 金額創今年新高

聽新聞
0:00 / 0:00

輸歐鋼鐵關稅配額遭疑黑箱 經濟部：均徵詢業者意見後決定

中央社／ 台北21日電
經濟部表示，本次管理措施實施前，也循例透過鋼鐵公會調查業者意見，近8成業者同意比照過往防衛措施期間機制，進行出口配額管理。聯合報系資料照
經濟部表示，本次管理措施實施前，也循例透過鋼鐵公會調查業者意見，近8成業者同意比照過往防衛措施期間機制，進行出口配額管理。聯合報系資料照

媒體報導經濟部國際貿易署輸歐鋼鐵關稅配額疑有黑箱作業、圖利特定貿易商。經濟部今天表示，相關出口管理措施是因應歐盟鋼鐵防衛措施，配額分配機制已實施多年，均依產業實際狀況並徵詢業者意見後決定，絕無黑箱作業。

經濟部透過新聞稿指出，歐盟自108年起實施鋼鐵防衛措施，採關稅配額方式，經濟部自108年至114年間，每年公告對輸歐盟鋼鐵產品採取出口管理措施，協助業者因應歐盟措施並維護貿易秩序。

歐盟鋼鐵防衛措施今年6月30日屆期，並自7月1日起改採新的關稅配額措施，管制輸入歐盟的鋼鐵產品。經濟部表示，本次管理措施實施前，也循例透過鋼鐵公會調查業者意見，近8成業者同意比照過往防衛措施期間機制，進行出口配額管理。

經濟部說明，目前輸歐鋼鐵產品出口管理措施，是將各類鋼鐵產品獲配的國家配額分為「出口實績配額」及「自由申請配額」。

其中，「出口實績配額」考量歐盟計算國家配額的方式，按照廠商111年至113年平均出口量比例分配；「自由申請配額」則須檢附3個月內交貨的交易證明文件，且在既有獲配配額用完，或可用額度不足以履行單筆交易時，才能提出申請，再由鋼鐵公會依當日申請量及剩餘配額按比例核配。

針對外界質疑「自由申請配額」原先協商為10%，卻遭擅自提高至20%，經濟部表示「並非事實」。

經濟部指出，自108年起，每年均透過鋼鐵公會徵詢各類別鋼鐵產品業者對「出口實績配額」與「自由申請配額」占比的意見，再綜合考量各類別業者需求及產業實際狀況；若業者對占比沒有共識，依過往慣例將自由申請配額訂為20%，相關作法已行之有年，並不存在先與業者承諾10%後再提高至20%的情形。

經濟部進一步表示，考量國內製造商有與貿易商合作出口鋼鐵產品的需求，為兼顧國際貿易實務，有出口實績的貿易商可申請自由申請配額，但申請條件較為嚴格。

經濟部說明，貿易商必須具有過往出口實績，且在獲配配額用完或可用額度不足以履行單筆交易時，才能申請自由配額；相較之下，未獲「出口實績配額」的鋼鐵製造商，不需要具備出口實績即可申請自由配額。

經濟部強調，未來歐盟鋼品配額的分配與管理，將依循既有機制，參酌產業實際狀況及業者意見辦理；各項額度申請須檢具實際訂單證明，並依相關原則核配，也將持續與業者溝通，滾動檢討相關管理措施。

鋼鐵 黑箱 歐盟

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

歐盟促中車自願限制出口 北京怒批：違反世貿規則

獨／春源鋼鐵爆內鬼盜賣500噸…控老客戶買贓 法院判無罪確定

裕民 挑逾五個月

新聞中的公民與社會／冰島入歐公投上演大逆轉 52.8%選民不同意

相關新聞

輸歐鋼鐵關稅配額遭疑黑箱 經濟部：均徵詢業者意見後決定

媒體報導經濟部國際貿易署輸歐鋼鐵關稅配額疑有黑箱作業、圖利特定貿易商。經濟部今天表示，相關出口管理措施是因應歐盟鋼鐵防衛...

電價應調12%？台電：維持現行費率 優先爭取政府預算補貼

經濟部日前召開電價費率審議會，宣布10月至12月電價暫時維持現況，留待12月再討論，但依台電電價檢討案，應有調幅達12.83%。台電21日表示，為穩定國內物價，照顧民生，電價費率審議會決議支持優先爭取政府編列預算撥補台電，10月1日起仍維持現行電價費率。

賴總統南下主持白埔產業園區動土 串起高雄半導體S廊帶

AI產業需求強勁，由高雄市府規畫的高雄白埔產業園區今天正式動土，賴清德總統今天上午南下高雄主持動土典禮，與高雄市長陳其邁、經濟部長龔明鑫、內政部長劉世芳及產業界代表共同持鏟動土，宣告這座以半導體先進設備、材料驗證及AI製造為主軸的產業園區正式邁入開發階段。

前進芝加哥設台灣旗艦館 經部攜56家業者搶北美訂單

全球供應鏈加速重組，美國製造業升級商機也成為台灣工具機業者搶攻重點。經濟部21日表示，今年首度在美國芝加哥國際工具機展（IMTS 2026）籌組「台灣旗艦館」，集結56家業者參展，台灣並成為本屆第3大參展國，六天展期共吸引2,726位買主及訪客洽談交流，促成5,180萬美元商機。

國土署推老宅延壽計畫 補強耐震最高補助450萬

內政部國土管理署今天表示，房子老了不一定只有「拆掉重建」一條路，老屋可先透過結構安全性能初步評估了解耐震能力，再依結果及...

9月國民經濟信心調查：股市樂觀及風險偏好回升

國泰金控發布2026年9月國民經濟信心調查結果：景氣樂觀情緒回溫，股市樂觀及風險偏好回升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。