因應美關稅4措施最新進度 中小微企業核貸逾190億元

為協助受美國關稅影響產業度過短期衝擊，經濟部編列約460億元相關特別預算辦理支持產業4大措施，並於2025年8月7日起開放全面受理申請。經濟部統計，截至9月17日，「中小微企業多元發展專案貸款加碼」已核准2,086件、核貸192.9億元；「研發轉型補助」則通過1,183件申請案，協助1,319家業者。

經濟部統計4大措施辦理情形如下：一、外銷貸款優惠保證加碼：中小企業每家可申請最高6,000萬元保證額度、保證成數9.5成、全額減免保證手續費最長2年，非中小企業提供每家1億元保證額度、保證成數8至9成；目前已承保158件，承保融資金額約11.23億元，以金屬製品業最多，其次為機械設備業。

二、中小微企業多元發展專案貸款加碼：提供最高3,500萬元貸款額度、利率上限2.22%，其中貸款金額在1,000萬元以內者利率減碼1.5%、期間最長6個月，貸款100萬元以內者保證成數一律為10成，超過100萬元者保證成數最低9成；目前已核准2,086件，核貸金額192.9億元，以批發業最多，其次為金屬製品業。

三、研發轉型補助：提供受影響製造業研發創新及設備汰舊換新補助，個案補助每家最高500萬元，產業聯盟最高4,000萬元，企業自籌款須超過全案總經費50%，且全新設備購置費不得超過全案總經費40%；目前已通過1,183件申請案，共協助1,319家業者，補助金額55.61億元，以金屬製品業最多，其次為塑橡膠製品業。

四、爭取海外訂單：提供受美國關稅影響廠商補助，單一企業補助每家最高500萬元，2家以上聯合申請補助最高2,000萬元，補助標的包含於海外新設展示中心、服務（維修）中心及發貨倉庫等實體據點，或新增代理商、經銷商等，自籌款須達全案總經費50%以上；單家、多家僅能擇一申請。目前已通過156件申請案，協助172家業者，獲協助產業以機械設備、金屬及民生製造為主。

除4大措施外，經濟部也擴大補助公協會及廠商參加國際展會，不僅增加每個攤位及每家業者補助金額，申請通過率也超過九成，整體補助金額較前一年增加二至三倍。目前已協助近290家公協會及3,400家廠商，參加超過7,100項國內外展覽，以機械、電機電子及紡織業為主要受惠產業。

經濟部舉例，一家生產蝴蝶蘭瓶苗業者受到美國關稅影響，營業成本增加、競爭力下降，透過「中小微企業多元發展專案貸款加碼」取得1,000萬元低利融資及利息補貼，用於營運周轉，降低資金成本。

經濟部表示，目前也已成立產業競爭力輔導團，整合法人提供金融支持、經營管理及技術支援等服務，並協助企業導入AI應用，解決經營技術瓶頸。