電價應調12%？台電：維持現行費率 優先爭取政府預算補貼

經濟部日前召開電價費率審議會，宣布10月至12月電價暫時維持現況，留待12月再討論，但依台電電價檢討案，應有調幅達12.83%。台電21日表示，為穩定國內物價，照顧民生，電價費率審議會決議支持優先爭取政府編列預算撥補台電，10月1日起仍維持現行電價費率。

台電指出，2022年起俄烏戰爭及今年2月起中東美伊戰爭，造成國際燃料價格持續高漲，各國電業多數次大幅度調整電價，或編列預算補貼作為配套措施，惟我國為照顧民生、穩定物價，電價採凍、緩漲方式進行調整，現行住宅、工業電價為每度2.89元與4.27元，仍比世界多數國家便宜，保持國家競爭力，如韓國住宅、工業電價為每度4.02元及4.95元，日本則為7.48元及5.52元。

台電說明，中東戰爭亦造成今年3月至8月燃料價格累計漲幅超過60%，每立方公尺從12.6元飆漲至20.4元，台電持續承擔天然氣支出漲幅，續與政府共同穩定國內物價。截至今年8月底，台電天然氣燃料成本較美伊戰前已增加逾700億元，若中油9月電業天然氣價格每立方公尺21.6元持續至年底，台電預估全年天然氣燃料成本將較戰前增加逾1,500億元，承擔金額亦將隨天然氣價格變化再波動。

台電表示，面對國際燃料價格大漲，政府攜手油、電「頂住通膨」穩定國內物價，政府已編列711億元預算撥補台電。台電吸收燃料成本、避免國際能源價格大幅上漲立即反映於電價，政府再透過預算撥補部分成本，實質上即由政府分擔穩定民生用電成本，減輕民生受國際能源價格波動衝擊。

台電指出，電價費率審議會18日召開會議，考量預算撥補尚未明朗且燃料價格走勢具不確定性，因此審議會決議優先爭取預算撥補台電，維持現行電價費率。未來台電仍將持續關注國際燃料價格走勢，提報燃料成本、電業營運成本資料，供電價費率審議會綜合考量決議。

台電強調，預算補貼除可照顧民生，亦有助減輕台電因吸收發電成本所造成的龐大虧損，讓台電可持續為民生、產業提供可靠電力，期盼社會各界共同支持相關預算。