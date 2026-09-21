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台電：10/1維持電價不變 爭取政府預算撥補盼各界支持

中央社／ 台北21日電

針對網傳電價將調漲12%，台電今天表示，為照顧民生，電價費率審議會決議維持現行電價費率，支持優先爭取政府編列預算撥補。10月1日起仍維持現行電價費率。台電強調，政府預算補貼目的即在補貼全民用電成本，盼各界支持。

台電透過新聞稿表示，2022年起俄烏戰爭及今年2月起中東美伊戰爭，造成國際燃料價格高漲，各國電業多次大幅調整電價，或編列預算補貼作為配套措施，台灣為照顧民生、穩定物價，電價採凍、緩漲方式，現行住宅、工業電價為每度新台幣2.89元與4.27元，韓國住宅、工業電價為每度4.02元及4.95元，日本則為7.48元及5.52元，台灣電價比世界多數國家便宜。

台電說明，中東戰爭也造成今年3月至8月燃料價格累計漲幅超過60%，每立方公尺從12.6元漲至20.4元，台電承擔天然氣支出漲幅，續與政府穩定國內物價。截至今年8月底，台電天然氣燃料成本較美伊戰前已增加逾700億元，若中油9月電業天然氣價格每立方公尺21.6元持續至年底，台電預估全年天然氣燃料成本將較戰前增加逾1500億元，承擔金額也將隨天然氣價格變化再波動。

台電表示，面對國際燃料價格大漲，政府攜手油電頂住通膨，穩定國內物價，政府已編列711億元預算撥補台電。台電吸收燃料成本、避免國際能源價格大幅上漲立即反映於電價，政府透過預算撥補部分成本，實質上即由政府分擔穩定民生用電成本，減輕民生受國際能源價格波動衝擊。

台電指出，電價費率審議會18日召開會議，考量預算撥補尚未明朗且燃料價格走勢具不確定性，因此審議會決議優先爭取預算撥補台電，維持現行電價費率。未來台電將持續關注國際燃料價格走勢，提報燃料成本、電業營運成本資料，供電價費率審議會考量決議。

台電強調，預算補貼除可照顧民生，也有助減輕台電因吸收發電成本造成的龐大虧損，讓台電可持續為民生、產業提供可靠電力，期盼社會各界共同支持相關預算。

台電 電價 預算 用電 補貼

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