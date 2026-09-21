前進芝加哥設台灣旗艦館 經部攜56家業者搶北美訂單

全球供應鏈加速重組，美國製造業升級商機也成為台灣工具機業者搶攻重點。經濟部21日表示，今年首度在美國芝加哥國際工具機展（IMTS 2026）籌組「台灣旗艦館」，集結56家業者參展，台灣並成為本屆第3大參展國，六天展期共吸引2,726位買主及訪客洽談交流，促成5,180萬美元商機。

IMTS 2026於9月14日至19日在美國芝加哥登場，是全球指標性製造技術專業展。經濟部指出，此次台灣旗艦館聚焦航太、半導體兩大高階應用領域，以「產業應用情境結合整體解決方案」為主軸，透過實際加工工件及整合展示，向國際買主呈現台灣智慧製造產業鏈實力。

展覽期間並舉辦產品發表會、買主交流導覽、國際媒體及KOL採訪，以及「台灣之夜」等活動，搭配數位行銷及商務媒合，擴大台灣智慧製造在北美市場能見度。

經濟部表示，隨著人工智慧（AI）、半導體、航太及電動車等產業快速發展，美國製造業正加速推動自動化、數位轉型及在地供應鏈布局，對高精度、高效率及智慧化生產設備的需求持續增加，也為台灣業者帶來新的切入機會。

台灣工具機及關鍵零組件產業具備完整供應鏈、高度客製化、快速服務及系統整合能力，目前已從過去單機設備供應，逐步升級為智慧製造整體解決方案，並陸續打入國際高階製造供應鏈，包括SpaceX、Micron、NXP及Siemens等國際企業。

經濟部指出，從火箭引擎關鍵零組件加工，到半導體設備所需的高精度控制與傳動元件，都可見台灣業者的供應鏈角色。面對國際供應鏈重組及全球市場競爭，政府將持續透過參加國際指標展覽、商務媒合及數位行銷等方式，協助業者爭取高附加價值訂單。

除實體展會外，經濟部也在台灣經貿網建置線上形象館與主題專頁，以虛實整合方式強化海外買主連結，協助台灣智慧機械產品拓展國際市場。

經濟部表示，因應全球經貿情勢變化，政府也運用韌性特別預算，透過海外拓銷團、參與國際展覽、邀請海外買主來台採購洽談等方式協助企業拓銷。繼芝加哥工具機展後，後續還將組團參加美國汽配展（AAPEX）、慕尼黑電子展（Electronica）、杜塞道夫醫療展（MEDICA）及日本國際橡塑膠展（IPF）等大型國際展覽，持續打造旗艦台灣館，協助不同產業拓展海外市場。