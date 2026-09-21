白埔園區動土 賴總統：2035年前維持穩定供電

賴清德總統21日上午赴高雄出席「白埔產業園區動土典禮」表示，白埔園區啟動不僅為南部半導體生態系補上關鍵拼圖，也為「均衡台灣」踏出重要一步。政府將持續推動「均衡台灣─大南方新矽谷」政策，並超前部署水、電、土地及人才等產業發展所需條件，讓企業安心在台灣投資、擴產。

賴總統指出，白埔園區占地近89公頃，預計每年可創造3,000億元產值、超過4,000個就業機會。園區自2023年申設以來，短短3年完成環評、都市計畫審議及經濟部許可，也完成開發商遴選並同步推動招商，甚至在正式動土前已有廠商提前布局，展現高雄市府推動產業發展的效率。

他表示，今年6月也曾在屏東與台積電（2330）董事長魏哲家共同為半導體供應鏈專區動土，隨著白埔園區啟動，南台灣半導體產業鏈逐步完整，「大南方新矽谷」的產業拼圖也持續成形。

在產業定位方面，賴總統指出，隨著AI與高效能運算快速發展，先進封裝已成為全球半導體競爭的重要環節。經濟部、高雄市政府與台積電合作，將白埔園區打造為全國首創的「半導體先進設備材料驗測基地」，未來關鍵設備及材料可在園區完成研發、測試與驗證，縮短新技術導入量產時程，也有助於本土廠商切入先進製程供應鏈。

賴總統進一步表示，白埔園區也將串聯楠梓先進製程、仁武封裝測試，以及橋頭材料與關鍵零組件聚落，強化南部半導體「S廊帶」的產業分工；此外，岡山、路竹既有的金屬加工及精密機械產業，也可藉此切入高附加價值半導體供應鏈，帶動傳統產業升級。

針對產業界關注的水、電、土地及人才問題，賴總統表示，政府已提前布局。供水方面，過去擔任行政院長期間推動「珍珠串計畫」，透過跨區管網串聯水庫，搭配淨水場及海淡廠等水資源設施，提高全台水資源調度彈性，西岸水資源可南北互調。

供電方面，他表示，台電已同意白埔園區用電規劃，目前園區周邊電網穩定；全台每日備轉容量率大致維持在10%至15%區間。政府也已將經濟發展、AI及算力中心等新增用電需求納入估算，同時強化綠能及低碳電力供應，預計至2035年前維持穩定供電。

土地部分，賴總統指出，近兩年經濟部與國科會已陸續盤點、推動超過1,100公頃產業用地，並由行政院透過跨部會專案小組，協助企業取得土地、水電及人力，降低企業在台投資的後顧之憂。

賴總統表示，在「均衡台灣─大南方新矽谷」政策推動下，高雄將以既有工業基礎帶動半導體、AI等新興產業，不僅為在地企業創造更多訂單，也能提供年輕人在家鄉就業發展的機會。中央未來將持續支持地方，推動大南方成為全球重要科技聚落。

賴總統也表示，全球目前已進入人工智慧化時代，台灣具備天時、地利、人和，期盼政府與產業界持續合作，確保台灣未來百年的競爭優勢，讓經濟發展成果進一步轉化為國家建設與民眾福祉。