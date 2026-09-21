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115年觀光工廠特色評選揭曉 33家入選

中央社／ 台北21日電

經濟部產業發展署今天公布115年觀光工廠特色評選結果，共有33家觀光工廠入選，其中「節慶首選」20家、「職人手作」9家、「教育導覽」4家。產發署表示，希望透過不同面向凸顯觀光工廠特色，讓民眾進一步認識製造業的專業知識與技術。

產發署舉行「115年觀光工廠節慶首選、職人手作、教育導覽精選系列評選結果發表」記者會。副署長陳國軒表示，目前全台經評定的觀光工廠約150家，今年特別從節慶、職人及教育等面向進行特色評選，希望透過不同主題讓消費者認識工廠的知識與技術。

產發署表示，近年積極推動觀光工廠跨領域整合與加值推廣，將企業原先較為專業的產業知識，轉化為與民眾生活「食衣住行育樂」緊密結合的五感體驗。

「教育導覽」入選業者之一、高雄岡山的台灣滷味博物館，董事長陳秀卿表示，從30多年前的小路邊攤發展至今，透過推出「廚神訓練營」深度導覽和「廚神過五關」數位體感遊戲，導入食材選擇、火候控制、備料及香料運用等內容，讓消費者認識食品製作及食農教育。

陳秀卿表示，觀光工廠不只是販售商品的場所，也能傳遞產業文化與知識，讓民眾看見台灣企業的生命力。

「節慶首選」入選代表、金格食品總經理暨觀光工廠協會理事長林世閎表示，活動不僅讓消費者透過禮盒認識觀光工廠，也有助提升品牌知名度及員工向心力，企業未來也可將獲獎成果運用於官網、社群及人才招募，讓更多人認識品牌。

陳國軒說，產發署將持續作為觀光工廠業者的後盾，期待未來串連國內旅遊市場，擴大觀光工廠話題能見度。產發署將於10月2日至5月於高雄展覽館舉辦「觀光工廠夢想派對南部專展」，邀請民眾參觀體驗。

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