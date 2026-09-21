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國土署推老宅延壽計畫 補強耐震最高補助450萬

中央社／ 台北21日電
內政部國土管理署推動「老宅延壽機能復新計畫」。聯合報系資料照
內政部國土管理署推動「老宅延壽機能復新計畫」。聯合報系資料照

內政部國土管理署今天表示，房子老了不一定只有「拆掉重建」一條路，老屋可先透過結構安全性能初步評估了解耐震能力，再依結果及建築物實際情形補強或重建；如符合耐震弱層補強補助條件，也可善用政府最高新台幣450萬元的補助資源。

內政部國土管理署上午發布新聞稿表示，房子老了不一定只有「拆掉重建」一條路，今年推動「老宅延壽機能復新計畫」，優先針對屋齡30年以上4至6樓公寓住宅及6樓以下透天住宅提供修繕補助，並將結構安全性能評估作為申請修繕的重要一環，讓民眾先了解老屋結構安全狀況，再依評估結果及所有權人整合意願，選擇修繕、補強或重建。

國土署指出，老宅延壽可改善公共管線、建築物立面、屋頂防水及無障礙設施等居住機能；如評估後發現有提升耐震能力的需求，也可進一步申請耐震弱層補強，讓老屋不只「住得久」，也能「住得穩」。

國土署進一步說明，部分老舊建築物底層因騎樓、店面開口較大或牆量較少，可能形成相對軟弱樓層，就像房子的「腳」不夠穩，這類俗稱「軟腳蝦」的建築物，可透過弱層補強「把腳站穩」，提升建築物整體耐震能力。為降低民眾施工負擔，政府提供私有建築物耐震弱層補強補助，每案最高補助總補強費用45%，並以450萬元為上限，協助社區在尚未進行重建前，也能先提升建築物耐震能力。

國土署最後強調，與其每次地震發生後才問「我的房子安全嗎」，不如趁平時先了解住宅耐震能力，民眾如果對住宅耐震安全或弱層補強有疑問，可撥打耐震弱層補強諮詢專線，或向所在地直轄市、縣（市）政府洽詢相關補助資訊。

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