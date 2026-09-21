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9月國民經濟信心調查：股市樂觀及風險偏好回升

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
52%民眾預期經濟成長率高於11%，35%認為物價主要受到日常消費影響。國泰金控／提供
52%民眾預期經濟成長率高於11%，35%認為物價主要受到日常消費影響。國泰金控／提供

國泰金控發布2026年9月國民經濟信心調查結果：景氣樂觀情緒回溫，股市樂觀及風險偏好回升。

民眾景氣展望樂觀指數與消費意願回升：國發會最新公布的7月景氣對策信號續呈紅燈，領先指標及同時指標續呈上升，景氣仍呈穩健成長。9月調查顯示，民眾的景氣樂觀指數反彈，其中，景氣現況樂觀指數上升至14.8，展望樂觀指數上升至16.5。消費意願也同步改善，其中大額消費意願指數升至18.3，耐久財消費意願指數升至-3.9。

52%民眾預期2026年經濟成長率高於11%，51%民眾預期通膨高於2.5%：主計總處2026年8月14日預估台灣2026年經濟成長率11.05%，通貨膨脹率2.07%。

9月調查結果顯示，民眾對於2026年經濟成長率的平均預期值為10.89%，有52%的民眾認為2026年經濟成長率會高於11%；民眾對於2026年平均通膨預期值為2.51%，且有高達51%的民眾認為2026年通貨膨脹率會高於2.5%。相較於主計總處，民眾對於2026年的經濟成長預估與主計總處接近，但通膨預期依舊較高。

基本面支撐下，股市樂觀情緒及風險偏好指數回升：雖美伊談判持續，然美國通膨數據未大幅上升，且四大雲端服務供應商（CSP）續上修資本支出，財報優於預期支撐AI基本面，帶動台股走升。9月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數回升至49.1，風險偏好指數上升至32.9。

民眾對於未來一年物價水準與通貨膨脹率預期的調查

民眾對一年後通貨膨脹率看法的調查，9月的調查結果顯示：79%的民眾預期一年以後通貨膨脹率大於2%，其中35%民眾預期將大於3%。另外，15%民眾覺得一年以後通貨膨脹率介於1%至2%。

民眾對未來一年物價漲跌判斷的主要因素，9月調查結果顯示：有35%民眾認為未來一年物價漲跌主要受到日常消費價格影響（例如：外食、蔬菜水果、民生日用品等），另有29%民眾認為進口原物料價格（例如：原油、鋼鐵等），是未來一年物價漲跌判斷的主要因素。

國民 國泰金控 通膨

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