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新聞眼／房市政策 碰到選舉就轉彎

聯合報／ 本報記者藍鈞達

中央銀行鬆綁房市管制，表面上是信用管制實施兩年後的政策微調，但耐人尋味的是，會後資料仍特別提醒，新推案售價漲幅遠超營建成本，透露房價修正並不充分。正值十一月的九合一選舉逼近，很難不讓人想問，賴政府的房市政策，是否又再一次在產業壓力下轉彎。

央行總裁楊金龍記者會上的一句話耐人尋味，他否認鬆綁跟選舉有關，但也說「業者叫叫叫，要考慮到他們的心境」，這至少說明一件事，房地產業的反彈聲音，已經進入政策考量，至於是否影響決策，恐怕也不是一句「跟選舉無關」就能撇清。

更重要的是，這並非賴政府房產政策的第一次轉彎。最具代表性的就是社會住宅。原本規畫累計直接興建廿五萬戶、包租代管廿五萬戶，現在卻調整成以包租代管為主。雖然官方提出土地取得困難、興建時間長、減碳及活化空屋等理由；但說不出口的是，房市量縮、建商餘屋增加，政策從「自己蓋」改成「用市場餘屋」，等於減少新增供給，降低與民間競爭，雖不能等同於幫建商去化餘屋，但若說政策沒有考量產業壓力，也很難說服外界。

央行這次更把這種矛盾攤在檯面上。一邊放寬第二戶房貸、取消購地貸款限期開工；另一邊又提出數據，說明新案價格漲幅明顯高過營建成本。這其實透露央行專業機關的困境，政策可以因為現實壓力往回走，但數據無法陪著一起轉彎。

如果房價已經合理，央行何必留下這紙數據？若市場已經出現危機，政策何不多鬆綁一點？答案恐怕就在這種政治與專業之間的拉扯。

產業景氣不好，當然可以救；政策發現錯誤，也當然可以改。但最怕的是，政策不是因數據改變而改，而是誰聲音響亮、誰政治壓力大，政策就往那個方向移動。

選舉愈近，賴政府愈應該說清楚：這些房市政策的轉彎，究竟是為了公共利益重新校正，還是在回應房地產業愈來愈大的壓力？否則，真正被消耗的恐怕不只是居住正義，而是決策官員的專業性與可信度。

房市 央行 中央銀行

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