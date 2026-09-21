名家觀點／審慎看待槓桿交易制度

近兩年來，台韓兩地資本市場相當熱絡。台股指數由2025年底的29,000點一路攀升，今年年中一度突破46,000點，成交金額也由去年每日平均4,000億元，成長到今年單日成交量可破兆元。就市值來說，截至今年8月底為止，台灣已居全球資本市場的第五位。韓股的漲勢更為凌厲，KOSPI在2025年上漲逾七成，2026年上半年在在三星與海力士帶動下創歷史新高，今年漲幅幾乎快八成， 成交量在5、6月更突破50兆韓元，在全球資本市場市值排名和台灣相去不遠。

然而，相較於台股，韓股的波動程度明顯更高。今年年中全球半導體類股急跌後，今年初至8月底，韓國KOSPI與KOSDAQ的熔斷次數分別高達九次與四次（指數較前日下跌超過一定比例才會熔斷），許多評論都把韓股熔斷歸因於韓股的個股漲跌福較寬鬆所致。

殊不知韓國早在2015年就將漲跌幅放寬至30%，但過去並沒有如此頻繁觸發熔斷，也就是說，今年韓股的劇烈波動不能單純歸因於漲跌幅。

真正值得注意的是兩地交易制度設計對槓桿的影響。

首先，台韓皆有信用交易的追繳限制，即一旦低於最低擔保維持率門檻，須補繳差額，未能及時補足者將面臨擔保品處分。但韓股每日漲跌幅上下限30%，台股則僅10%；一旦遇到急跌行情時，韓股下跌幅度大，維持率下滑也較快，融資部位自然追繳壓力大。相較之下，台股漲跌幅區間小，投資人較有時間調整部位。這個追繳制度差異雖無法消除市場波動，卻限制槓桿累積速度，降低市場急跌時連鎖斷頭的規模。

更重要的差異則在零售金融商品。台灣雖有指數型正向、反向及槓桿ETF，但並未開放以單一上市公司股票為標的的2倍槓桿ETF；韓國則於今年年5月正式開放三星電子與海力士等單一個股的正2與反向槓桿ETF。

這些商品在市場上漲時，為維持槓桿必須增加曝險，形成「漲得愈多、買得愈多」；相反的，當市場下跌時則須反向減碼，形成「跌得愈多、賣得愈多」，容易放大原本的價格變動。

而這種槓桿機制在信用部位高度集中時尤其危險，今年7月間半導體股票大幅修正，由於正2與反向槓桿ETF，三星電子與海力士等單一個股每日漲跌幅常在十幾個百分點以上，再加上韓國散戶勇於使用信用交易，7月信用交易餘額突破50兆韓元之多。也因此在7月有高達120萬帳戶收到追繳通知，超過30萬個槓桿帳戶遭強制平倉，累積損失以百億韓元計。

主管機關被迫暫停新的單一個股槓桿商品上市，更將股票ETF槓桿的最低存款，由1,000萬韓元提高至3,000萬韓元以降低槓桿累積。相較之下，台股雖然也面對大幅修正，但波動程度和強制平倉的情況遠不如韓股嚴重。

台韓交易制度差異本質上反映了兩國在資本市場下對效率和風險的權衡。的確，韓國的交易制度限制較少，商品多元也和國際市場接軌，但2026年韓股的劇烈起落提供一個重要經驗：商品創新若走在風險管理之前，信用交易與槓桿ETF在多頭市場能創造驚人的成交量，也會在市場反轉時成為放大下跌的力量，這對於台韓市場中許多年輕的散戶投資者來會成為不可承受之重。

在追求資本市場國際化與商品多元化時，台灣也應思考如何維持信用管制與槓桿商品的審慎原則，才能兼顧市場競爭力、投資人保護與金融穩定。