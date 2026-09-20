逾四萬人次從凱道玩進總統府 總統賴清德出席兒童氣候變遷高峰會

一群關注兒少權益的媽媽團隊與公民團體，在2024年10月第一次攜手合作將凱達格蘭大道「包場」，今年媽媽們再度聯手，規模大升級，讓孩子們從凱道一路「玩」進總統府。9月19日一早九點整，「2026大FUN凱道」就由臺北市幸安國小林政誼等十二位小朋友們攜手合力，在臺北市政府副秘書長王崇斌見證下，在凱達格蘭大道掛上「功課少少大道」路牌揭開序幕。在總統府內外、凱達格蘭大道共開設10大活動主題區，連平日在府內上班的總統、副總統都親自現身與小朋友們互動。總統賴清德親自出席兒童氣候變遷高峰會，副總統蕭美琴在新聞中心接受小記者專訪，行政院副院長鄭麗君、環境部長彭啓明、客家委員會主委古秀妃都參與了總統府內外和凱道上的各項主題區，陪伴孩子們沉浸在各式各樣不同的「重要小小事」多元活動中。

二年前為「功課少少大道」命名的幸安國小六年級林政誼同學，也重回凱道現場，分享他為凱達格蘭大道取名為「功課小小大道」的心情，他說，「小學生的功課真的太多了，今天我有七個作業，有學習單、有作文，還很多本作業簿要寫，另外一些預習的學習單，真的太多了！希望可以讓大人聽到我們的心聲。」臺北市政府副秘書長王崇斌表示，他也很認同小朋友的想法，如果功課少一點，就有更多的時間去探索、去體驗生活裡各種不同的事物，可以花時間去運動，從體驗中學習非常重要，就如同「大FUN凱道」所提倡的各項主題活動。

19日從凱達格蘭大道至總統府內外，創下超過4萬人次親子訪客、近400位現場志工協力的驚人紀錄。活動包含總統府內五大主題項目及戶外凱道五大活動專區；上午在大禮堂舉行的兒童氣候變遷高峰會，南苑兒童閱讀推廣活動，北苑兒童防災體驗教育、新聞中心兒童訪談活動「今天遇見誰？」以及下午的兒童電影院與親子電音派對。凱道上則有兒本交通區、全民運動與自由遊戲基地，以及總統府北廣場的兒童客庄市場、環境永續攤位與行動攝影棚等。

富邦文教基金會執行董事陳藹玲表示，「聆聽很重要，希望所有的大人可以讓小孩有更多機會表達自己的意見，同時讓孩子在遊玩過程中認識更多正確的知識，開始覺得自己生活的環境要自己來關心，並且採取行動。」

總統府每季都會召開一次「氣候變遷對策委員會」，由總統親自主持，推動國家級的氣候韌性治理。而首屆「兒童氣候變遷高峰會」則是由31位小朋友擔任兒童委員，透過自己的觀察和探究，並參與今年七月在花蓮、八月在台中舉辦的兩場培力工作坊並實地參觀再生能源設施，讓孩子討論議題、凝聚共識，並在總統府舉行的兒童氣候變遷高峰會上，提出自己面對氣候快速變遷的行動倡議。總統賴清德親自出席，環境部長彭啓明也逐項回應兒童委員提出的倡議，並承諾納將會中提出的意見納入環境政策之中。

賴清德說，「有來自花蓮、台東、屏東和全國各地的兒童委員們，謝謝你們為了台灣和地球遠道而來，大家可能都感受到夏天愈來愈熱，冬天會有暴雨，颱風的災害愈來愈大，台灣的未來就是你們的未來，你們的未來也是台灣的未來，大人有責任傾聽你們的意見，這是一場以你們為主的高峰會。你們得到一群志同道合的朋友，希望你們學習凝聚共識，把想法變成行動，遇到困難就集結更多力量，一起為台灣和地球加油。」

兒童委員們認為，極端氣候就是地球在提醒我們，要謹慎使用地球資源，所以提出了許多具體的建議。31位兒童委員共分為六組，分別提出六大主題，包括「氣候變遷下的兒童行動」、「自然生態與種樹」、「減少塑膠」、「日常食衣住行」、「用創意解決氣候變遷」、「再生能源與太陽能板」等，提出非常多元有趣的構想，例如舉辦打造吸收二氧化碳的車子，在運動中心匯集大家踩腳踏車的能量來發電，讓塑膠製品有策略的漲價，以及種植更多的樹木，每年兒童節舉辦環境議題的遊行和高峰會，甚至邀請總統擔任惜食商店的一日店長，還有大人也要一起來上環境課。

環境部長彭啓明與跨部會包含內政部、交通部、教育部、農業部與經濟部官員，逐一回應兒童委員的想法，甚至相約三個月之後再次召開追蹤會議，審視兒童委員的意見將如何落實於政策中。彭啓明表示，「我聽了每一組的報告，覺得各位的想法完全打破界線和想像，真的非常厲害！未來是孩子們的，現在10歲的各位，2050年的時候大約三十多歲，我將繼續把各位兒童委員的意見持續傳遞給大人的氣候變遷對策委員會，一起守護更永續的2050年。」彭啓明特別贈送每位兒童委員COOL MAP涼適地圖溫度計，他說，「這只是『第一屆』兒童氣候變遷高峰會，希望兒童節再舉辦第二屆、第三屆，氣候變遷不是遙遠的未來，而是孩子正在成長的世界。所有的叔叔阿姨，會一起努力把更具韌性、更美麗的地球，交到各位的手中。」

「2026大FUN凱道」從凱達格蘭大道至總統府內外，創下超過4萬人次親子訪客、近400位現場志工協力的驚人紀錄。「傾聽」是大人必要的學習，每一個在現場的大人，都是來陪伴孩子，而不是來管教孩子，跟著孩子的節奏讓遊戲自然開展，用開放式的回應取代下指令，蹲下降低身高、平視孩子成為陪伴者，和孩子一起進入遊戲的世界，每個人都是凱道孩子隊的一員。

本活動由富邦文教基金會、媽媽氣候行動聯盟、凱風卡瑪全人生活協會、超越遊戲協會、裕隆集團愛的里程、旅行與閱讀基金會、台灣地板滾球運動聯盟共同籌辦，媽媽寶寶雜誌協辦，台灣電力公司、中華電信贊助，並由總統府、環境部、客家委員會、臺北市政府共同指導，運動部專案補助，結合總統府假日開放活動與常設展，希望透過兒童視角與兒童發聲，向社會大眾傳達孩子對於生活環境的想法和期盼。