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全球憂AI搶飯碗 年輕人職涯焦慮激增
AI持續剝奪人類的工作機會！美國人工智慧研究指出，全球民眾對AI導致失業的疑慮已大幅超越對新工作機會的期待。在受訪的37個國家中，受訪者普遍預期未來20年，AI將使國內工作機會減少，而年輕人面對職涯的焦慮感也持續升溫。
高收入國焦慮顯著
《歐洲新聞網》報導，皮尤研究中心針對全球37個國家、超過4萬名受訪者進行調查，結果顯示先進與高收入國家對AI取代人力崗位的恐懼最為強烈。另外，幾乎在所有受訪國家中，大眾普遍認為AI會擴大貧富差距，而非促進財富分配公平。
數據顯示，澳大利亞與南韓皆有高達76%的民眾預測AI將使總體工作職缺減少；希臘 (68%)、加拿大 (61%) 及英國 (61%) 等國亦有過半數受訪者抱持悲觀態度，反映出先進經濟體勞動力市場對自動化技術的深切危機感。
年輕族群憂心升溫
《今日美國》報導，以美國為例，約71%的成年人預測AI將在未來20年內減少工作機會，該比例較兩年前顯著上升。其中，年輕族群的焦慮感上升最為迅速，顯示出新世代對未來職涯前景與就業安全的顯著疑慮。
儘管尼日和菲律賓等部分中低收入國家對AI帶來的新機會仍抱持相對樂觀或不確定的態度，但全球整體輿論正加速轉向謹慎與焦慮。科技領袖與經濟學者紛紛呼籲，各國政府與企業必須加快推動勞工轉型與技能再培訓，以減緩AI技術衝擊所引發的社會不安。
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