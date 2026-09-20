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網傳暑假電費暴增破4萬？台電：該用戶比對去年用電為一般戶7倍

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

社群有網友聲稱自己用電習慣沒有改變，暑假這一期電費暴漲超過4萬元。台電說明，經確認該用戶近3年同期帳單，用電量皆約6000度，是住宅用戶夏季期間平均用電的7倍之多，因我國電價費率落實「使用者付費」概念，用電越多會以較高電費單價計算。

台電提醒，夏季因氣溫高，冷氣空調用電增加，經統計用電量一般較非夏季多出4成，相對易有電費增加感受，建議民眾可對比去年同期帳單，更能客觀確認用電是否出現異常。

台電說明，我國自1989年起，每年6至9月例行實施夏月電價，反映這段期間增加用電成本並鼓勵節約能源，超過7成用戶平均每度電價仍不到3元，主要受明顯影響的是每個月用電超過1000度的住宅用戶，佔比僅2.4%。

經台電統計，因應夏月期間冷氣用電需求，每個家戶平均每月用電量會從非夏月的308度增加至418度，等於一期電費帳單（2個月）從1276元增加至2168元，而該網友則因近3年9月同期電費帳單的用電度數皆達約6000度，是一般家戶的7倍以上，因而電費亦有明顯增幅。

台電建議，對於每月用電800度以上住宅用戶，鼓勵可洽台電評估選用具尖離峰價差的時間電價。若民眾發現電費或用電度數異常，可透過電子帳單服務系統查看帳單明細及用電圖表，或撥打24小時客服專線1911洽詢；若懷疑電表失準，台電亦可協助查驗電表。

台電 電費 用電

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